Coris Holding dispose de 84 millions de dollars destinés à financer des PME du Sahel

Ces fonds serviront à combler le vide en termes d’investissement dont souffrent le Burkina Faso, le Mali ou encore le Sénégal.

La SFI (Société Financière Internationale), organisme du Groupe de la Banque mondiale consacré au secteur privé au sein des marchés émergents, a révélé qu’elle compte octroyer, avec la contribution de la Banque internationale pour le financement du secteur privé des Pays-Bas (FMO), un crédit de 80 millions d’euros à Coris Holding créée par le Burkinabé Idrissa Nassa. L’annonce faite durant l’Africa Summit Forum 2024 indique aussi une participation répartie entre la SFI et la FMO qui décaisserons respectivement, 45 millions d’euros et 35 millions d’euros.

A travers ce financement, l’objectif visé est d’augmenter les capacités de financement de la banque et de ses agences, favorisant encore plus l’octroi de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) présentes au Burkina Faso, au Mali, au Niger ainsi qu’au Sénégal, plus particulièrement celles possédées par des femmes. A en croire la SFI, près de 25% de ce financement fortifiera les entreprises administrées par des femmes. « Les petites entreprises jouent rôle essentiel dans les économies du Sahel, mais beaucoup d’entre elles peinent à accéder au financement nécessaire pour se développer et créer des emplois.

Amélioration des systèmes de gestion des risques

L’investissement vise à combler ce déficit, tout en fournissant à Coris un financement à moyen terme pour soutenir l’expansion de ses activités ». « En remédiant aux déficits de financement critiques, nous favorisons la croissance économique, la création d’emplois et la résilience dans certains environnements plus difficiles en Afrique de l’Ouest », a précisé Idrissa Nassa.

En plus du prêt, SFI proposera un soutien consultatif à Coris Holding pour la guider dans l’amélioration de ses systèmes de gestion des risques environnementaux et sociaux, la conception d’une stratégie de financement orientée sur le genre, réduire les difficultés non financières qui ralentissent le développement des MPME dans la région. Cette initiative qui a vu la participation de l’organisation Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF) augmente le portefeuille de la SFI au bénéfice du groupe bancaire existant déjà dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest.