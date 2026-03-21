Coopération militaire en Afrique de l’Ouest : le Bénin, la France et la Côte d’Ivoire renforcent leur alliance sécuritaire

Réunis à Cotonou le 19 mars, les chefs d’état-major des armées du Bénin, de la France et de la Côte d’Ivoire ont tenu une rencontre stratégique axée sur la sécurité régionale. Cette concertation intervient au moment où la menace terroriste et des réseaux criminels transnationaux prend de l’ampleur. Il s’agit pour ces armées de bâtir une réponse coordonnée et efficace face aux multiples défis sécuritaires dans le Golfe de Guinée.

Les armées du Bénin, de la France et de la Côte d’Ivoire mutualisent leurs expériences à travers une rencontre stratégique axée sur la sécurité régionale. Au cœur des discussions, les chefs d’état-major des trois pays ont identifié plusieurs priorités opérationnelles. Notamment le renforcement du renseignement et la lutte contre les engins explosifs improvisés. Ces dispositifs, devenus l’arme privilégiée de nombreux groupes armés, constituent une menace grandissante pour les forces de défense et les populations civiles.

Une stratégie commune face à des menaces

A travers cette mutualisation de leurs expertises et leurs moyens, les trois pays entendent améliorer leur capacité de prévention et d’intervention sur le terrain. Ce, tout en réduisant les vulnérabilités face à ces attaques asymétriques. Au-delà des aspects techniques, la rencontre a permis d’approfondir la réflexion sur la formation des forces armées et la montée en puissance des capacités humaines. Les échanges ont porté sur l’entraînement des unités spécialisées. Notamment les forces spéciales et les unités d’appui.

L’accent est également mis sur le partage d’expériences opérationnelles. La coordination stratégique constitue un autre pilier de cette coopération trilatérale. En renforçant la synchronisation des opérations et le partage d’informations, les trois pays espèrent créer un dispositif plus cohérent et réactif. Cette dynamique s’inscrit dans une vision de sécurité collective. En particulier dans une région aussi interconnectée que l’Afrique de l’Ouest.

Le Golfe de Guinée sous pression sécuritaire

Longtemps considérée comme relativement stable, la zone du Golfe de Guinée fait face à une extension progressive des menaces terroristes venues du Sahel. Des groupes armés exploitent les failles frontalières pour s’infiltrer vers les pays côtiers, dont le Bénin et la Côte d’Ivoire. Cette évolution inquiète les autorités, qui redoutent une déstabilisation de la région. La coopération militaire apparaît ainsi comme un outil indispensable pour contenir cette expansion et protéger les infrastructures stratégiques ainsi que les populations locales.

Dans ce contexte, le rôle des partenaires internationaux reste déterminant. La France, historiquement engagée dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, continue d’apporter un appui technique et stratégique. Toutefois, les nouvelles dynamiques géopolitiques poussent à une redéfinition des partenariats, avec une volonté accrue de renforcer les capacités locales. Cette approche favorise une plus grande autonomie des armées africaines tout en maintenant un cadre de coopération équilibré et durable.

Clarification de la coopération militaire

Les relations entre certains pays voisins en Afrique de l’Ouest, notamment après des changements de régime récents, sont très tendues. Dans ce climat, les autorités béninoises ont tenu à clarifier que cette coopération militaire vise exclusivement la sécurité nationale et régionale, sans intention d’ingérence. Ce message vise à dissiper toute suspicion et à éviter une escalade diplomatique.