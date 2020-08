Comment le Togo a vaincu «la maladie du sommeil»

La République togolaise vient de s’illustrer en éradiquant, avec l’aide de l’Organisation Mondiale de la Santé, la maladie dite du sommeil.

Le Togo a éradiqué la trypanosomiase africaine, plus connue sous le nom de «maladie du sommeil», une maladie endémique dans 36 pays d’Afrique subsaharienne où l’on trouve les mouches tsé-tsé. Grâce aux actions menées par le gouvernement togolais, les communautés locales, et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la maladie a été éradiquée.

Cette maladie du sommeil provoque des douleurs musculaires, des migraines, des troubles de personnalité mais aussi un dérèglement de l’horloge biologique. Les personnes infectées dorment plus le jour et moins la nuit. Elle affecte aussi bien les humains que les animaux, notamment le bétail. Pour Fatoumata Binta Tidiane Diallo, médecin et représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé au Togo, l’éradication de la maladie dans le pays va considérablement aider les Togolais.

« C’était une maladie invalidante et c’était, d’autre part, une maladie source de pauvreté car elle limitait considérablement les activités agricoles et décimait le bétail. Pour la population, l’élimination va donc beaucoup aider à amener les gens dans l’agriculture et produire. (…) Le pays étant quand même avec une grande orientation agro-pastorale, le fait que les gens étaient malades ou fuyaient à cause des mouches tsé-tsé, cela avait sérieusement réduit la productivité des personnes. Mais là, avec cette élimination, nous avons vu l’engouement et la reprise des activités agricoles ainsi que les activités de pêche et de chasse dans le pays », a réagi Dr Fatoumata Binta Tidiane Diallo.

Principales caractéristiques de la «maladie du sommeil»

La maladie du sommeil sévit exclusivement dans 36 pays d’Afrique subsaharienne où l’on trouve les mouches tsé-tsé qui transmettent la maladie.

Les populations les plus exposées à la mouche tsé-tsé, et par conséquent à la maladie, sont les populations rurales qui dépendent de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage ou de la chasse.

La trypanosomiase humaine africaine se présente sous deux formes selon le parasite impliqué: Trypanosoma brucei gambiense est responsable de plus de 98% des cas notifiés de maladie du sommeil.

Les efforts de lutte incessants ont permis de réduire le nombre des nouveaux cas. En 2009, le nombre des cas notifiés est passé en dessous des 10 000 pour la première fois en 50 ans et, en 2018, 977 cas ont été recensés.

Le diagnostic et le traitement de la maladie sont complexes et requièrent un personnel ayant des compétences particulières.