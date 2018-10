Comment être sûr d’avoir la meilleure place de parking à l’aéroport ?

Alors que la BAD a fait un don de 121,4 millions de dollars pour la rénovation de trois aéroports au Congo, les Africains espèrent voir leurs conditions de voyage s’améliorer, notamment avec plus de parkings.

Cependant, le problème du manque de places est davantage mondial qu’africain et il est important de savoir comment obtenir de bonnes places pour voyager confortablement.

Réserver sa place de parking en ligne

Depuis peu, de nombreux services de réservation de parking en ligne sont apparus. Ces entreprises proposent de nombreux services pour faciliter la vie des voyageurs et la réservation simplifiée d’un parking est l’un de ces services.

Effectivement, en réservant votre place, vous pouvez prendre soin de la choisir pour qu’elle corresponde à certains critères d’importance pour vous. Vous pouvez choisir le parking le mieux sécurisé, mais aussi celui qui se trouve le plus proche de votre porte d’embarquement. Si un membre de votre famille éprouve des difficultés à se déplacer, vous pouvez également vérifier les accès pour personnes handicapées disponibles.

Profiter du meilleur prix

Un parking à Orly, par exemple, coûte très cher. Parfois, si vous laissez votre voiture au parking pendant une semaine, c’est-à-dire le temps d’un voyage d’affaires ou d’une visite à votre famille, il vous faudra débourser plus de 100 €. Ces tarifs très élevés sont dus à une demande trop importante et une offre trop basse.

Cependant, grâce à la réservation en ligne, le remplissage des parkings est largement optimisé. Effectivement, quand vous réservez, vos dates d’arrivée et de départ sont connues et votre place peut être réservée dès que vous la quittez après votre retour. Le parking est donc bien mieux géré et chaque place rapporte beaucoup plus d’argent.

Ainsi, le tarif de chaque place peut être revu à la baisse. En plus, vous avez la possibilité de vérifier et de comparer les différents parkings disponibles. Certes, cela vous permet de sélectionner celui qui est le plus adapté à vos besoins, mais aussi celui qui vous coûtera le moins cher. Vous pouvez ainsi réaliser de très importantes économies.

Des services en plus

Si ces entreprises de réservation se démarquent, c’est également parce qu’elles proposent de nombreux services supplémentaires. Effectivement, vous pouvez réserver votre parking et le sélectionner pour ses différentes qualités, mais vous pouvez aussi profiter de nombreux services de luxe à bas prix.

Vous pouvez ainsi profiter d’un service de voiturier pour vous faire gagner du temps, d’un service de conciergerie qui conservera vos clés de voiture pendant votre absence pour que vous n’ayez pas à vous en préoccuper, mais également un service de nettoyage de votre voiture.