Clin d’œil d’Israël à l’Algérie : réaction au Sénégal

Alors que les deux pays entretiennent des relations très tendues, voilà qu’Israël fait un clin d’œil à l’Algérie. Les détails.

A Dakar,

Israël n’a pas été insensible au sacre de l’Algérie, qui a dominé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations le Sénégal, sur un score d’un but à zéro (1-0). Raison pour laquelle, relève ObservAlgerie, l’Etat hébreu a adressé, sur Twitter, « un message de félicitations au peuple algérien après la victoire de son équipe nationale en finale de la Coupe d’Afrique des Nations ».

« Félicitations au peuple algérien pour la victoire de sa sélection en Coupe d’Afrique. Félicitations aux guerriers du désert pour ce magnifique exploit », a, selon le site algérien, été écrit sur le compte officiel Israël Arabic.

Ce message est, selon ObservAlgerie, qui précise que l’intégralité de la rencontre finale entre l’Algérie et le Sénégal a également été retransmise en direct sur la principale chaîne israélienne : TV 55, est « intrigant venant d’une entité dont l’Algérie s’acharne à nier jusqu’à l’existence ».

Comme quoi le sport a une capacité extraordinaire de réunir les peuples. Marocains et Algériens ne diront pas le contraire, eux qui ont fêté ensemble, dans une parfaite communion, la victoire algérienne face au Sénégal, vendredi 19 juillet dernier au Caire, en Egypte. Une liesse populaire ayant regroupé les deux pays et qui a été appréciée jusqu’au Sénégal où les populations prient pour que la paix règne au Maroc et en Algérie. Mais aussi entre Marocains et Algériens

« Que cette victoire des Algériens fasse que la paix règne entre Algériens et Marocains, deux peuples voisins certes, mais qui doivent être amis et frères. Si cette victoire peut huiler les relations entre Israël et l’Algérie, tant mieux. Cela contribuera à la paix dans le monde », lance Fatou Samb, commerçante au marché Sandaga de Dakar.