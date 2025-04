Classement FIFA d’avril 2025 : le Bénin en recul, une sanction logique ?

Le Bénin recule au classement FIFA d’avril 2025, perdant une place en Afrique et au niveau mondial. Une sanction jugée logique après deux matchs décevants face au Zimbabwe et à l’Afrique du Sud. Pendant ce temps, d’autres nations africaines, comme la Côte d’Ivoire ou le Gabon, grimpent au classement.

Le dernier classement FIFA, publié le jeudi 3 avril 2025, a confirmé une tendance inquiétante pour les Guépards du Bénin. L’équipe nationale perd une place en Afrique et recule également au classement mondial, conséquence directe de performances en demi-teinte lors des dernières rencontres internationales.

Un recul prévisible pour les Guépards

La contre-performance des Guépards lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a laissé des traces. Après avoir mené par deux buts d’écart face au Zimbabwe, le Bénin s’est finalement contenté d’un match nul (2-2) le 20 mars dernier. Quelques jours plus tard, le 25 mars, les hommes de Gernot Rohr se sont inclinés face à l’Afrique du Sud (0-2) à Abidjan. Ces résultats ont été décisifs dans la chute du Bénin au classement FIFA, qui passe de la 20e à la 21e place en Afrique, et de la 94e à la 95e position au niveau mondial.

Si le Bénin recule, d’autres nations africaines profitent de cette mise à jour du classement pour se hisser à de meilleures positions. Le Maroc reste leader sur le continent et conserve sa 12e place mondiale. Le Sénégal, en revanche, cède deux places et se retrouve à la 19e position. La Côte d’Ivoire, portée par ses récentes performances, grimpe de cinq places et s’installe au 41e rang mondial. Même progression pour le Gabon, qui se positionne maintenant à la 79e place. En revanche, la Guinée-Bissau enregistre la plus lourde chute avec une perte de huit places.

Un contexte international très concurrentiel

Le recul du Bénin s’inscrit dans un contexte de forte activité footballistique. Depuis la dernière publication du classement, pas moins de 245 rencontres internationales ont eu lieu. Les sélections africaines, océaniennes, asiatiques et sud-américaines se sont affrontées dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, tandis que les équipes européennes étaient engagées en Ligue des Nations.

Sur le plan mondial, l’Argentine conserve sa première place, suivie par l’Espagne, qui devient le nouveau dauphin, et la France, qui occupe la troisième marche du podium. Ce classement révèle ainsi l’intensité de la compétition entre les nations et la difficulté pour certaines équipes, comme le Bénin, de se maintenir face à une concurrence toujours plus rude.