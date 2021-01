Circuit Pro-féminin en Tunisie : l’Algérienne Ibbou et la Tchèque Siskova triomphent à Monastir

L’Algérienne Ines Ibbou et la joueuse de tennis tchèque Anna Siskova ont rempli les prévisions en s’imposant, en une heure, en finale du tournoi de Monastir par 6-3 et 6-1 face à la Suisse Fiona Ganz et à la Serbe Elena Gemovic. Après ce résultat, les joueuses sont les nouvelles championnes du tournoi de Monastir.

Ines Ibbou ne quittera pas la Tunisie les mains vides. Après avoir éliminé la joueuse bosniaque Anita Husaric, en quart de finale du tournoi simple dame de tennis de Monastir 6-4 et 6-4, la joueuse algérienne vient de prendre une belle revanche. En double-double dames avec la Tchèque Anna Siskova, têtes de série n°1, elles ont remporté le premier set 6-3, avant de dominer le second, 6-1.

Le duo perdant n’a pas réussi du tout à interrompre le service, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait 4 fois. De plus, Ines Ibbou et la joueuse de tennis tchèque Anna Siskova ont eu un premier service de 88% et n’ont commis aucune double faute, parvenant à remporter 80% des points de service, alors que l’efficacité de leurs adversaires était de 73%. Ces dernières ont commis une double faute et ont obtenu 51% des points de service.

Le tournoi ITF Tunisie 45A, disputé sur des courts en surface rapide à Monastir en Tunisie, est doté d’un prize-money de 15 000 dollars (plus de 8 millions FCFA). Il s’agit du deuxième tournoi consécutif à Monastir pour la championne d’Afrique junior de 2015 depuis son retour de blessure. Réagissant, ce dimanche, sur les réseaux sociaux, l’Algérienne Ines Ibbou (21 ans), s’est réjouie de débuter l’année 2021 de la plus belle des manières, remerciant au passage tous ceux qui n’ont jamais renoncé à la soutenir, ainsi que les organisateurs du tournoi.

Résultat : Finale

Dimanche 3 janvier 2021

Ines Ibbou (ALG) – Anna Siskova (CZE) / Fiona Ganz (SWI) – Elena Gemovic (SRB) 6-3, 6-1