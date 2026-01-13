Christophe Cassiau-Haurie, l’infatigable défricheur de la bande dessinée africaine

Depuis plus de vingt ans, cet historien et scénariste français consacre son énergie à faire connaître et reconnaître le 9e art du continent africain. Un travail de documentation, de création et de transmission sans équivalent.

Il est des passionnés dont l’œuvre, discrète mais monumentale, transforme durablement notre regard sur un pan entier de la culture mondiale. Christophe Cassiau-Haurie appartient à cette famille. Conservateur général des bibliothèques à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, il est devenu, au fil des décennies, la référence incontournable en matière de bande dessinée africaine francophone.

Un parcours façonné par l’Afrique

Né à Douala au Cameroun en 1968, Christophe Cassiau-Haurie a grandi entre deux continents. Cette double appartenance irriguera toute sa carrière : après une formation supérieure en études africaines et en droit public, il occupera plusieurs postes en Afrique, notamment à l’île Maurice et en République démocratique du Congo, où il passera cinq années déterminantes.

Car c’est là, au contact des créateurs locaux, qu’il prend la mesure d’un continent bouillonnant de talents graphiques largement ignorés en Occident. Comment expliquer ce paradoxe ? Pourquoi des artistes d’une telle inventivité restent-ils invisibles au-delà de leurs frontières ? Cassiau-Haurie décide d’y remédier.

Bâtisseur d’archives, passeur de mémoire

Son œuvre critique et historique impressionne par son ampleur. Neuf ouvrages critiques ou historiques jalonnent son parcours : Îles en bulles sur la BD dans l’océan Indien, L’Histoire de la bande dessinée congolaise, L’Histoire de la bande dessinée au Cameroun, ou encore le monumental Dictionnaire de la bande dessinée d’Afrique francophone publié en 2013.

Ce dictionnaire, issu du projet AfriBD lancé en 2008 pour valoriser le travail des auteurs africains, rend compte de l’effervescence d’un art apparu il y a maintenant près de soixante-dix ans sur le continent. Un travail titanesque qui recense auteurs, personnages, associations et maisons d’édition, offrant enfin au 9e art africain la légitimité académique qui lui manquait.

Comme le souligne le site ActuaBD dans ses nombreux articles consacrés à ses travaux, Cassiau-Haurie a compilé 70 ans d’histoire de la BD africaine, depuis les années 1940 jusqu’à aujourd’hui, analysant les stratégies de subsistance des dessinateurs africains pris entre injonctions commerciales et ambitions sociales et politiques.

Créateur de ponts institutionnels

Au-delà de l’écrit, Cassiau-Haurie s’est imposé comme un organisateur infatigable. Il a dirigé les 2e et 3e éditions du festival mauricien de bande dessinée « Îl’ en bulles » en 2005 et 2007, organisé les journées d’études sur la BD en Afrique au Musée du Quai Branly en 2010, et co-organisé le premier salon des auteurs africains de BD à Paris la même année.

Il est également le fondateur et directeur de la collection « L’Harmattan BD« , collection spécialisée dans la bande dessinée d’auteurs africains qui compte aujourd’hui plus de 43 titres. Cette collection éditoriale a permis à des dizaines de créateurs du continent de trouver un espace de publication en France, créant une passerelle essentielle entre les scènes africaines et le marché européen.

Un scénariste de talent

Mais Cassiau-Haurie n’est pas qu’un théoricien. Il est aussi un praticien du 9e art, et ses collaborations avec le grand dessinateur congolais Barly Baruti ont donné naissance à des albums remarqués chez Glénat.

Madame Livingstone : Congo, la Grande Guerre raconte l’histoire vraie d’un partenariat improbable entre un Belge et un Africain responsables du naufrage d’un cuirassé allemand au Congo pendant la Première Guerre mondiale. Cet album, salué par la critique internationale, a reçu les éloges du VLA Graphic Novel Diversity Award Committee en 2021, qui a souligné la nuance du portrait du personnage de Livingstone, métis navigant entre ses héritages écossais et africain.

Avec Le Singe jaune, le duo Baruti-Cassiau-Haurie a récidivé en proposant une BD sombre sur un drame oublié du Congo belge, mêlant enquête contemporaine et révélations sur le sort des enfants métis à l’époque coloniale.

L’Afrique, terre de bande dessinée

L’un des apports majeurs du travail de Cassiau-Haurie est d’avoir démontré l’ancienneté et la richesse de la tradition bédéiste africaine. Sur le continent africain, la bande dessinée a plus de cent ans d’existence. Peu de gens le savent. Son dernier ouvrage, La bande dessinée en Afrique à l’époque coloniale, co-écrit avec Christophe Meunier, retrace comment ce médium occidental s’est implanté sur un continent où existait parfois déjà une tradition de narration en images.

Ces dernières années, la bande dessinée africaine fait de plus en plus parler d’elle en Europe. Par son succès phénoménal, la série Aya de Yopougon a marqué un tournant en modifiant le regard du grand public occidental sur la vie en Afrique.

Des artistes comme Pahé, Pat Masioni ou Joëlle Esso ont suivi, tandis que des revues comme Gbich! en Côte d’Ivoire ou Ngah!? à Madagascar témoignent du dynamisme local.

Un héritage en construction

Auteur de plus de 250 articles et de sept essais Indigo, collaborateur régulier de sites spécialisés comme ActuaBD et de nos amis et partenaires de la revue Africultures, Christophe Cassiau-Haurie poursuit inlassablement son travail de documentation et de valorisation.

Son œuvre dessine les contours d’un continent créatif trop longtemps ignoré, où des générations de dessinateurs ont inventé, souvent dans des conditions difficiles, un langage graphique singulier. Grâce à lui, cette mémoire existe désormais, consignée, analysée, transmissible. La bande dessinée africaine a trouvé en Christophe Cassiau-Haurie son ambassadeur. Et l’histoire du 9e art mondial s’en trouve enrichie.

Pour explorer davantage l’actualité de la bande dessinée africaine et découvrir les nombreuses contributions de Christophe Cassiau-Haurie, le site ActuaBD constitue une ressource précieuse, tout comme le portail AfriBD qu’il a contribué à créer.