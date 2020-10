Miss Univers Ghana 2020, Chelsea Tayui veut sensibiliser à l’autisme

Miss Univers Ghana 2020, Chelsea Tayui espère sensibiliser à l’autisme au Ghana. Dans un entretien, la reine de beauté ghanéenne, nouvellement couronnée, a parlé de sa passion pour la sensibilisation à l’autisme, un trouble du développement grave qui altère la capacité de communiquer et d’interagir.

Selon Miss Chelsea Tayui, son jeune frère a été diagnostiqué autiste. « Mon jeune frère a un autisme léger et je veux vraiment m’assurer que tout le monde au Ghana comprend l’autisme pour ce qu’il est. Car, on m’a dit que les femmes au Ghana noient leurs bébés en raison d’un manque de sensibilisation et d’un manque de connaissances sur l’autisme. Soit elles le confondent avec autre chose ou elles ne savent pas ce que c’est ou peut-être que certaines personnes ne se soucient tout simplement pas de le savoir. Alors, je veux changer les choses et déplacer tout le monde dans la bonne direction », a-t-elle déclaré.

Des dizaines de millions de personnes seraient atteintes d’autisme en Afrique, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Malheureusement, une majorité de pays sur le continent noir n’ont pas de structures adaptées pour traiter le syndrome et la population n’est pas assez informée sur les soins, comme l’indique Miss Ghana 2020.

Très souvent, les enfants ayant des troubles autistiques vivent un déni de leur pathologie. Par exemple, les Yoruba du Bénin les appellent les Akibus, qui signifient « naître et mourir ». Ces enfants au regard absent sont soupçonnés de communiquer avec les esprits, et de vouloir nuire à leur famille. L’OMS alerte également sur le fait que trop d’enfants autistes en Afrique sont gardés à domicile, sans soins. Au Ghana, la Miss Chelsea Tayui va donc œuvrer à mieux expliquer cette maladie, surtout dans les zones les plus reculées.

À rappeler que Chelsea Tayui a été élue Miss Univers Ghana 2020, lors d’un événement glamour qui s’est tenu au Labadi Beach Hôtel d’Accra, le 27 septembre dernier. Elle représentera le Ghana au concours international de Miss Univers, prévu pour le début de l’année prochaine.