Charlotte Dipanda ambassadrice de l’UNICEF au Cameroun

Comme Samuel Eto’o, Ondoa Fabrice, les Toofan et bien d’autres, l’artiste camerounaise Charlotte Dipanda a été nommée Ambassadrice de l’UNICEF. L’artiste a choisi de s’allier au Fonds des Nations Unies pour l’enfance dans l’objectif de soutenir le gouvernement camerounais dans cette noble tâche qu’est la défense des enfants. La nouvelle a été annoncée au cours d’une rencontre organisée mercredi 12 juin dernier au siège de l’Unicef à Yaoundé.

« Dans les mois à venir, la nouvelle ambassadrice effectuera des visites de terrain sur les sites d’intervention de l’Unicef. Ces visites lui permettront de toucher du doigt les réalités et les besoins des enfants dont elle porte la cause et d’échanger avec les communautés », indique l’organisme onusien.

À 34 ans, l’icône de la musique camerounaise a choisi de mêler sa voix au plaidoyer en faveur des droits de l’enfant. Selon l’Unicef, Charlotte Dipanda fait partie de ces célébrités et personnes influentes dont l’engagement peut permettre de donner un plus grand écho à la promotion des droits de l’enfant. « Sa notoriété et sa capacité d’influence peuvent aider à attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur la situation des enfants au Cameroun et au-delà », indique l’organisme.

« Je suis très honorée que l’Unicef me fasse confiance pour l’accompagner dans les actions qu’il va mener. Tous les enfants ont droit à la santé, à une identité, à la protection… C’est notre responsabilité de leur garantir ces droits », déclare Charlotte Dipanda.