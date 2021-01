CHAN 2021 : RD Congo / Congo, le derby du grand fleuve

La 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations a débuté ce samedi, avec la victoire sur le Zimbabwe (1-0), au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. C’est sur le même score que le Mali s’est imposé devant le Burkina Faso. Ce dimanche, la RD Congo va affronter son voisin du Congo-Brazzaville, dans le derby du grand fleuve, comptant pour la 1ère journée dans le groupe B.

Le Cameroun est difficilement venu à bout du Zimbabwe pour le match d’ouverture du CHAN 2021, ce samedi, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Salomon Charles Banga inscrit le l’unique but de la rencontre en seconde période (1-0, 72’). Dans l’autre rencontre du groupe A, le Mali et le Burkina Faso se rencontraient pour un derby ouest-africain. Pour la deuxième fois de son histoire, le Burkina Faso participe au CHAN. Face au Mali, finaliste en 2016, les Burkinabés devaient sortir le grand jeu.

Après une première mi-temps mi-figue mi-raisin, les Maliens reviennent encore plus incisifs. Après son entrée en jeu, Moussa Koné alias « Koffi » trouve le poteau alors qu’il est signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, son coéquipier Siaka Bagayoko « Chato » ouvre le score de la tête et délivre les Maliens qui vont devoir hausser leur niveau de jeu pour la suite de la compétition (72’). C’est d’ailleurs, sur ce score étriqué que les Aigles locaux l’emportent face aux Étalons du Faso (1-0).

Ce dimanche (19h00 GMT), les Léopards de la RD Congo vont en découdre avec les Diables rouges de Congo-Brazzaville, dans le derby du grand fleuve du Congo, comptant pour la 1ère journée dans le groupe B. Un choc très attendu et qui devrait tenir toutes ses promesses, au stade Omnisport de Douala. Avant cette rencontre, le Niger fait face à la Libye, à partir de 16h00 GMT.

À rappeler que la RD Congo est l’équipe la plus titrée de cette compétition créée en 2009 pour les joueurs locaux. Avec ses deux trophées remportés en 2009 et 2016, la RDC est également la seule nation subsaharienne à avoir gagné le tournoi. Le Maroc (2018), la Libye (2014) et la Tunisie (2011), se sont adjugés les trophées lors des trois autres éditions.

Programme 1ère journée

Groupe A

Samedi 16 janvier 2021

Cameroun / Zimbabwe 1-0

/ Zimbabwe Mali / Burkina Faso 1-0

Groupe B

Dimanche 17 janvier 2021

16h00 Libye / Niger

Libye / Niger 19h00 RD Congo / Congo

Groupe C

Lundi 18 janvier 2021

16h00 Maroc / Togo

Maroc / Togo 19h00 Rwanda / Ouganda

Groupe D

Mardi 19 janvier 2021