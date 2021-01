CHAN 2021 : le Maroc bute sur la muraille rwandaise

Champions en titre, les Lions de l’Atlas du Maroc, devront encore patienter avant de valider leur ticket pour les quarts de finale de cette 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations au Cameroun. Ils n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul vierge avec le Rwanda (0-0), cet après-midi, dans le cadre de la 2ème journée dans le groupe C.

S’ils étaient donné largement favoris de cette confrontation avec le Rwanda, les Lions de l’Atlas ont été freinés dans leur ardeur. Le Maroc, tenant du titre, pouvait espérer se qualifier pour les quarts de finale en battant le Rwanda, ce vendredi, pour le compte de la 2ème journée dans le groupe C. Mais, Ayoub El Kaabi et ses équipiers ont buté sur la muraille rwandaise et devront encore patienter.

Vainqueur face au Togo (1-0,1ère journée), le Maroc n’a pas montré grand-chose pour pouvoir venir à bout d’une équipe rwandaise, bien regroupée en bloc et présente dans les duels. Les hommes de Lhoussaine Ammouta n’ont pu cadrer aucun tir en première période, malgré une possession de balle en leur faveur. À la mi-temps le score était de parité de 0-0.

Dans la seconde explication, les Marocains tentent leur va-tout, en essayant de trouver la faille, mais c’était toujours sans compter avec la détermination des Amavubis. Sur une frappe du capitaine Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de la dernière édition avec 9 réalisations, le gardien rwandais Olivier Kwizera saisis le cuir (51’). Malgré les nombreuses tentatives marocaines, le score n’évoluera pas dans cette partie et les deux équipes se quittent sur un nul vierge de 0-0.

Cependant, le Rwanda décroche un précieux point qui lui permet d’espérer une validation en quarts, tandis que le Maroc garde provisoirement la tête du groupe C, en attendant la rencontre Ouganda / Togo (19h00 GMT).

Feuille de match

Groupe C : 2ème journée

Vendredi 22 janvier 2021

Stade de la Réunification (Douala)

Maroc / Rwanda 0-0

Avertissement (s)

Maroc : Ayoub El Kaabi (69’)

Rwanda: Olivier Niyonzima (37’)

Arbitre Ahmed Heeralall (Maurice), assisté de Samuel Pwadutakam Nigérien (Nigéria) et Abdoul Aziz Moctar Saley (Niger). 4ème officiel : Daniel Laryea (Ghana).

Équipes

Maroc: Anas Zniti – Abdelkarim Baadi, Soufiane Bouftini, Abdelmounaim Boutouil, Hamza El Moussaoui – Najji Larbi (76’ Abdelilah Hafidi), Yahya Jabrane, Walid El Karti – Naoufel Zerhouni (76’ Noah Sadaoui), Ayoub El Kaabi (cap.), Soufiane Rahimi (88’ Ismail Khafi). Coach : Lhoussaine Ammouta

Rwanda : Olivier Kwizera – Fitina Omborenga, Ange Mutsinzi, Thierry Manzi, Emmanuel Imanishimwe – Olivier Niyonzima, Rachid Kalisa (74’ Eric Ngendahimana), Muhadjir Hakizimana – Jacques Tuyisenge, Ernest Sugira (58’ Jean Iradukunda), Dominique Savio Nshuti (88’ Dany Usengimana). Coach : Vincent Mashami