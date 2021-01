CHAN 2021 : la RDC élimine le Niger et hérite du Cameroun

Invaincu jusqu’avant cette rencontre de la 3ème et dernière journée de la phase de poules, le Niger avait impérativement besoin d’une victoire face à la République Démocratique du Congo, ce lundi, pour assurer sa qualification en quart de finale. Mais, le Mena a longtemps résisté aux Léopards, avant de finalement céder, dans les ultimes secondes, sur une réalisation d’Amede Masasi (45’+1).

Toutes les quatre équipes du groupe B, notamment la République Démocratique du Congo, la Libye, le Niger ou encore le Congo-Brazzaville, avaient chacune sa chance de se qualifier, avant les rencontres de cette 3ème et ultime journée de la phase de poules. S’ils n’étaient donc pas mathématiquement qualifiés, les Léopards n’avaient besoin que d’un petit point pour valider leur ticket. Les hommes de Florent Ibenge se sont imposés face au Mena du Niger (2-1), qui a finalement craqué, dans les ultimes secondes de la partie.

Après plus de 25 minutes de round d’observation, les Congolais de Kinshasa vont ouvrir la marque au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, grâce à une réalisation de Kadima Kabangu, bien servie par son coéquipier Fasika Idumba (27’). La tâche se complique alors pour le Niger, qui tente le tout pour le tout, pour pouvoir recoller au score avant la pause. Au terme des 45 premières minutes, le résultat était toujours de 1-0 en faveur de la République Démocratique du Congo.

Le Niger revient des vestiaires très déterminé à renverser la situation à son compte. Le sélectionneur Harouna Doula Gabde effectue deux changements à la pause, avec les entrées de Adamou Moussa et Mossi Issa Moussa. C’est d’ailleurs ce dernier qui permet aux Nigériens d’égaliser à la 73ème minute, pour son deuxième but personnel dans cette compétition. Malheureusement, la République Démocratique du Congo va inscrire un second but dans les arrêts de jeu, par Amede Masasi (90’+1).

Après les 3 journées de la phase de poules, la RD Congo termine leader du groupe B avec 7 points et hérite du Cameroun, pour un derby centrafricain en quart de finale. Vainqueur de la Libye (1-0), le Congo-Brazzaville termine 2ème avec 4 points et affrontera le Mali.

Feuille de match

Groupe B : 3ème journée

Lundi 25 janvier 2021

Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

Niger / RD Congo 1-2

But (s)

Niger: Mossi Issa Moussa (73’)

RD Congo: Kadima Kabangu (27’), Amede Masasi (90’+1)

Avertissement (s)

Niger: Idrissa Halidou Garba (26’), Ismaël Issaka Souley (72’)

RD Congo: Amede Masasi (40’), Kadima Kabangu (73’)

Arbitre Lahlou Benbraham (Algérie), assisté de Zakhele Thusi Siwela (Afrique du Sud) et Liban Abdourazak Ahmed (Djibouti). 4ème officiel : Mahmoud Mohamed (Égypte).

Équipes

Niger : Abdoul Halidou – Ismaël Issaka Souley, Abdoulrazak Ali, Kimba Koudize (46’ Mossi Issa Moussa) – Amadou Harouna, Abdoul Moumouni Amadou Darankoum, Ousseini Badamassi, Djibo Adamou – Boubacar Goumey (61’ Ibrahim Aziz), Idrissa Halidou Garba (46’ Adamou Moussa), Issa Djibrilla. Coach : Harouna Doula Gabde

RD Congo : Baggio Siadi – Djuma Shabani, Fasika Idumba, Henoc Inonga Baka, Ernest Luzolo Sita – Mika Miche (cap.), Amede Masasi, Ebengo Ikoko (65’ Wango Mbambu) – Ushindi Wa Kubanza (90’ Jeremie Makola), Kadima Kabangu (78’ Joel Beya), Makabi Lilepo. Coach : Florent Ibenge