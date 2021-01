CHAN 2021 : Chico Ushindi délivre la RDC face au Congo

Dans le derby tant attendu du fleuve Congo, la RD Congo est venu à bout du Congo-Brazzaville (1-0), ce dimanche, dans la soirée, pour le compte 1ère journée. L’unique but de la partie a été marqué par Chico Ushindi, à la 46ème minute de jeu. Un but qui aura suffi aux vainqueurs de 2009 et 2016.



Dans une rencontre assez disputée, la première tentative de la RD Congo est signée Fiston Kalala, mais son ballon passe à côté des cages, à la 12ème minute de jeu. Avec une domination stérile, la RDC, qui en est à sa cinquième participation, avec deux titres, en 2009 et 2016, n’arrive pas à trouver la faille en première période, alors qu’Obassi pour le Congo manque une occasion dans la surface de la RD Congo (41’).

Après une première période mi-figue et raisin de 0-0, les Léopards de la RD Congo sont revenus des vestiaires bien déterminés. À la 46ème minute, après une montée éclair, l’ailier de la RDC, Chico Ushindi, va trouver le chemin des filets sur une passe en retrait de son coéquipier. Il devient ainsi le premier joueur à marquer dans ce mythique stade du Japoma de Douala.

Avec cette victoire face au Congo, la RD Congo s’empare de la tête du classement du groupe B avec 3 points, devant la Libye et le Niger qui se sont neutralisés sur le score de 0-0. Le Congo-Brazzaville est désormais lanterne rouge, en attendant sa deuxième sortie face au Niger, jeudi (19h00 GMT).

Résultats 1ère journée

Groupe A

Samedi 16 janvier 2021

Cameroun / Zimbabwe 1-0

/ Zimbabwe Mali / Burkina Faso 1-0

Groupe B

Dimanche 17 janvier 2021