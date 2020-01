CHAN 2020 et CAN 2021 : le président de la CAF Ahmad Ahmad achève une visite au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a effectué une visite de travail au Cameroun du 13 au 15 janvier 2020.

A son arrivée au pays des Lions Indomptables, le président de la CAF s’est exprimé sur le réel objectif de cette visite. « Aujourd’hui marque la deuxième visite officielle au Cameroun. La première était avec le chef de l’Etat, et cette fois, je suis en visite de travail pour rencontrer les autorités compétentes du football et les parties prenantes, et prendre des décisions importantes concernant la CAN 2021 », a déclaré Ahmad Ahmad, qui s’est dit « à l’aise parce que je suis ici pour écouter toutes les personnes concernées et non pour faire des recommandations ».

« Durant son séjour, la délégation a eu d’importantes concertations et réunions avec les autorités du COCAN (Comité d’organisation local du Championnat et de la Coupe d’Afrique des Nations) 20-21, à l’issue desquelles d’importantes décisions relatives à l’organisation du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations) 2020 et de la CAN au Cameroun ont été prises », a résumé le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi. Durant cette visite de trois jours, une soirée spectacle a été organisée au cours de laquelle le logo, la Mascotte et l’hymne de la compétition ont été dévoilés.

La dernière visite officielle d’Ahmad Ahmad au Cameroun remontait au 2 octobre 2018. Il avait été reçu par le chef de l’Etat, Paul Biya, au moment où le pays s’apprêtait à organiser la CAN 2019. A la suite de cette visite, l’organisation de la grand-messe du football africain a été retirée au Cameroun du fait du retard accusé dans la construction des infrastructures sportives. Mais, en guise de compensation, la CAF avait proposé au Cameroun d’accueillir la compétition en 2021. Le CHAN, lui, devrait se jouer au pays des Lions indomptables, cette année 2020.

Au terme de sa visite, il en ressort qu’en raison des conditions météorologiques, le pays de Samuel d’Eto’o abritera la CAN TOTAL du 9 janvier au 6 février 2021 et le CHAN du 4 au 25 avril de l’année en cours.