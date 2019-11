Cette lettre que prépare Bilal Hassani après les NRJ Music Awards !

Après avoir remporté « Destination Eurovision » et promu Révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2019, le jeune chanteur Bilal Hassan se prépare à rédiger une lettre. Pour qui ? Quel en sera le contenu ?

Le chanteur français Bilal Hassani, invité par Tendance Ouest, « prépare tranquillement » son deuxième album, qui vient après « Kingdom », qui a cartonné avec notamment ses tubes « Fais beleck » et autre « Jaloux ». « L’idée de ce premier album c’est moi qui explore plein d’univers musicaux différents. Vous pouvez piocher ce que vous aimez plus et ce que vous aimez un petit peu moins. Je pense que c’est cool pour un premier album, j’ai pu m’amuser. Pour la suite, je vais me concentrer sur un style précis par album », a annoncé la Révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards 2019.

« Tout de suite, on est au début du stade d’écriture de la suite. J’aimerais faire un album avec plus de titres en variétés françaises, explorer un peu plus ce côté-là, mais toujours faire de la musique joyeuse, dansante et pouvoir faire en sorte que les gens s’amusent et s’éclatent en écoutant les chansons », a confié le chanteur de 20 ans. Revenant sur son premier album, Bilal Hassani, qui dit faire de la musique pour les plus jeunes et les moins jeunes, précise, en parlant de l’inclusion de nouvelles chansons, notamment « Je danse encore », qu’il a « voulu montrer l’étendue de mon univers, surtout sur cette réédition. Montrer ce que j’aime écouter comme musique, ce que j’aime faire ».

« Je vais travailler très très dur sur ce deuxième album (…). Je prends mon temps, j’écris et je commence à imaginer des concepts », a lancé le chanteur, faisant allusion à « Kingdom » qu’il dit avoir sorti dans la précipitation. Pour ce nouvel album, « ça va être un petit peu un album où avant tout je remercie le public parce que vous m’avez fait vivre une année. Vous ne vous rendez même pas compte du rêve que j’ai pu réaliser grâce à vous. Ce sera une sorte de lettre pour dire un grand merci dans ce deuxième album », a dit le chanteur.