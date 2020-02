Cette déclaration d’amour de Cristiano Ronaldo à Georgina Rodriguez qui fait des… jalouses !

La nouvelle déclaration d’amour faite par Cristiano Ronaldo à sa compagne, Georgina Rodriguez, continue de faire des émules, notamment au Sénégal où nombreuses sont les femmes qui auraient souhaité entendre ces doux mots venant de leur conjoint.

Alors que sa compagne Georgina Rodriguez fêtait son 26ème anniversaire, le lundi 27 janvier dernier, Cristiano Ronaldo avait saisi l’occasion pour lui adresser une nouvelle déclaration d’amour. « Joyeux anniversaire mon amour ! Je te souhaite une très belle journée ! Tu es une femme merveilleuse et une excellente mère pour nos enfants. Je t’aime plus que tout chérie ! », a écrit le footballeur, en légende d’une photo de famille postée sur Instagram.

Un message de la star portugaise, qui n’est pas passé inaperçu, d’autant qu’il a fait des émules sur le continent africain. En effet, des femmes sénégalaises, qui d’habitude ne se plaignent pas du traitement que leur réservent leurs hommes, ont manifesté leur souhait d’entendre de si beaux propos venant de leur conjoint. Elles ont en effet été séduites par la « galanterie » et « l’esprit romantique » de l’ami du kick-boxeur marocain Badr Hari.

En effet, Rokhaya Ndao, agent commercial dans une société de téléphonie basée à Dakar, n’a pas manqué de partager sa petite jalousie envers Georgina Rodriguez. « Ah, si j’avais un homme qui me tenait ce genre de langage, qui m’offrait de si belles paroles, je serais tout simplement aux anges. Au fond, je croyais que Cristiano Ronaldo était professionnel uniquement s’agissant du ballon rond, mais je me rends compte qu’il est plus habile qu’un cardiologue en matière de traitement du cœur d’une femme (elle éclate de rire) », lance-t-elle.

Même son de cloche chez Bineta Diouf, commerçante spécialisée dans la vente de tissus dans la capitale sénégalaise qui se prosterne devant ce « haut niveau de la galanterie ». Pour cette trentenaire, CR7 « a encore une fois démontré que son talent de grand joueur n’est pas le fruit du hasard ». Bineta Diouf, qui au passage demande aux hommes sénégalais de copier sur Cristiano Ronaldo, prie d’avoir un mari qui a le « talent amoureux » du Portugais, car dit-elle, « je serai alors la femme la plus heureuse au monde ».

« Heureusement qu’il y a encore des hommes comme lui (Cristiano Ronaldo) sur cette terre. Car nous autres femmes, on commençait à s’inquiéter de cette dépravation de la galanterie généralisée dans le monde entier où la parité semble avoir tourné la tête aux hommes qui nous prennent maintenant pour leurs égaux et ne manifestent aucune profonde sympathie à l’endroit de la gent féminine », clame Yacine Fall, ménagère, saluant « l’esprit romantique » de Cristiano Ronaldo.