Centrafrique, Résiliation abusive du contrat d’Oriane Selema : Déclaration des Jeunes francophones

DÉCLARATION DES LAURÉATS FRANCOPHONES À L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE NAIROBI SUR LA JUSTICE CLIMATIQUE RELATIVE À LA RÉSILIATION ABUSIVE DU CONTRAT DE NOTRE CAMARADE ORIANE SELEMA DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Nous dénonçons la résiliation abusive du contrat de travail de notre camarade ORIANE SELEMA par le coordonnateur du PROJET LÖNDO PLUS et exigeons sa réhabilitation.

Nous, Jeunes francophones et lauréats de la troisième édition de l’école d’été de Nairobi sur la justice climatique, avons appris avec indignation les menaces et la résiliation abusive du contrat de travail de notre sœur et collègue Arlette Oriane SELEMA (conductrice des travaux d’infrastructures communautaires) par Monsieur Lucien Judicaël MONTINDA, coordonnateur du PROJET LÖNDO PLUS en République centrafricaine. En effet, sans respect de la procédure de résiliation prévue à l’article 144 du code de travail centrafricain, le précité a notifié, le 4 août de l’année en cours, à notre collègue la résiliation de son contrat pour avoir participé à l’école d’été de Nairobi sur la justice climatique. Et pourtant, notre camarade Oriane SELEMA a suivi toutes les étapes avant son déplacement.

Nous condamnons cette violation flagrante des droits de notre camarade garantis dans les instruments juridiques nationaux et internationaux et une atteinte grave à l’engagement de la jeunesse africaine dans la lutte contre le changement climatique. Car, comment comprendre qu’une participation à une formation pour renfoncer la campagne et le plaidoyer sur la justice climatique soit considérée comme une faute professionnelle devant conduire à la résiliation d’un contrat de travail ? Au regard de la gravité des faits et leur caractère méchant, nous recommandons ce qui suit :

La réhabilitation sans délai et sans condition de notre camarade et sœur Oriane SELEMA à son poste,

L’implication du ministre centrafricain de l’Environnement pour rétablir notre camarade dans ses droits et interpeller le coordonnateur du PROJET LÖNDO PLUS sur son comportement attentatoire à l’engagement pour la justice climatique,

L’auto-saisine de l’inspecteur du travail pour sanctionner ce comportement d’un employeur irrespectueux des droits d’un travailleur innocent ;

La suspension par la Banque mondiale de son financement dans ledit projet jusqu’à la restauration de notre camarade dans ses droits.

Faute du respect de ces recommandations, nous nous réservons le droit de saisir les instances internationales compétentes pour faire justice à notre camarade et faire échec au comportement irresponsable du coordonnateur du PROJET LÖNDO PLUS.

Fait à Kinshasa, Yaoundé, Libreville, Dakar, Niamey, Brazzaville, Tananarive, Bangui, Bujumbura, Abidjan, Bamako, Ouagadougou, Nouakchott, Rabat, Tunis, Alger, Port Louis, Victoria, Kigali, N’Djamena, Conakry, Cotonou et Lomé, le 14 août 2023.

Pour les lauréats de la troisième édition de l’école d’été de Nairobi sur la justice climatique

Les signataires :

N°

Noms

Pays

Signature

01

Martin MILOLO

RDC

2

Kodkao Fulbert Madjong

Tchad

3

Astride OVONO MEZANG

GABON

4

Ivan Perrin SYAPZE

CAMEROUN

5

AGBESSI Mahutondji Cédric

Bénin

cedricagbessi@gmail.com

6

Wilfran MATAPA

GABON

davyswilfran@gmail.com

7

Kanza Tarzs

CONGOBRAZZAVILLE

8

Haoua Yahaya Hassane

Niger

Haouayahaya6@gmail.com

9

YEO Cagninni Adiara

Côte d’Ivoire

YCA