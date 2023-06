Centrafrique : 56% de la population a besoin d’aide humanitaire (ONU)

3,4 millions de personnes, soit 56% de la population, ont besoin d’aide humanitaire en République centrafricaine (RCA). Cette annonce a été faite par la coordination humanitaire des Nations Unies (ONU) dans ce pays.

Entre inondations et conflits armés, la situation humanitaire demeure critique en République centrafricaine. « Cette année, 3,4 millions de personnes, soit 56% de la population, ont besoin d’aide humanitaire et de protection. Parmi elles, 2,4 millions sont dans le besoin et leur vie est menacée ». Cette alerte a été lancée par Mohamed Ag Ayoya, coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour la République centrafricaine.

Depuis des décennies, la République centrafricaine est plongée dans une crise humanitaire, impulsée par les conflits armés et le changement climatique. Sans compter l’impact du conflit au Soudan. Au moins 14 000 Soudanais se sont réfugiés en RCA, depuis le début des affrontements. « Les inondations dans le pays, l’année dernière, ont touché près de trois fois plus de personnes, environ 100 000 par rapport aux années précédentes », a indiqué M. Mohamed. Cette crise humanitaire entrave quasiment tous les secteurs de la vie en RCA. « Les services de base ne sont généralement pas disponibles. Cela aggrave les conditions de vie des gens. 3 Centrafricains sur 5 n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement. Seuls 55% des enfants terminent l’école primaire », a-t-il expliqué.

Pour faire face à cette crise, les organisations humanitaires œuvrant dans ce pays ont fourni « une aide à 1,9 million de personnes ». Cependant, beaucoup reste à faire. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies en RCA a insisté sur la nécessité de renforcer les aides pour combler les besoins humanitaires dans ce pays. Il a, en outre, réitéré la priorité de l’ONU « d’apporter une aide aux segments les plus vulnérables de la population centrafricaine ».