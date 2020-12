Célestin Tawamba réélu président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun

Les adhérents du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Elective, le mercredi, 16 décembre 2020, à 09 heures précises, à l’immeuble-siège à Bonanjo-Douala. Et l’issue de cette rencontre dont l’importance n’est plus à démontrer, les adhérents ont à nouveau porté leur choix sur Célestin Tawamba réélu avec 95,51% des voix.

La première partie des travaux de l’Assemblée générale ordinaire et élective du Gicam a porté sur la présentation du rapport d’activités de l’année 2020 aux membres de l’institution qui l’ont approuvé de même que les différents rapports financiers notamment celui de l’exercice 2019. Et la seconde partie sur l’élection des membres du Conseil d’administration et du président. Sans enjeu. Célestin Tawamba, président sortant était seul candidat à sa succession.

Le nouveau président compte œuvrer pour un GICAM « de service, d’action et de résultats concrets », suivant le triptyque: « Rassemblement-Réconciliation- Refondation ». Il s’engage également à servir le Groupement avec « humilité, foi et détermination », à l’image de ses prédécesseurs.

Âgé de 54 ans, Célestin Tawamba, est un chef d’entreprise camerounais diplômé de HEC et président du syndicat patronal camerounais (GICAM) depuis 2017 et d’Afrique Centrale. Il est le dirigeant de nombreuses entreprises telles que : Panzani Cameroun, Société agroalimentaire équatoriale, La Pasta ou encore la Compagnie industrielle pharmaceutique (CINPHARM).