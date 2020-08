Célébration de l’an un du décès de DJ Arafat : un programme achalandé

Le jour tant attendu est enfin arrivé. En effet, la Yôrôgang, les « chinois » et la famille du défunt DJ Arafat rendent ce 12 août 2020 un très grand et vibrant hommage à l’artiste illustre qu’il fut. Cela fait aujourd’hui 1 an que le roi du coupé-décalé a quitté ce plan existentiel suite à un accident de moto. Pour commémorer le décès tragique de l’artiste, différents programmes ont été établis par ses fans et ses proches et se poursuivent depuis quelques jours.

Comment Tina Glamour et les « chinois » vivent-ils cette commémoration ?

Les festivités relatives à l’anniversaire de décès d’Ange Didier Houon alias DJ Arafat ont débuté le samedi 8 août 2020 et se poursuivent depuis lors dans toute la Côte d’Ivoire. Ils ne prendront fin que le samedi 15 août 2020. Chacun y met du sien pour rendre mémorable cette célébration. Des T-Shirts à la mémoire de DJ Arafat ont même été réalisés par les « chinois ».

En ce qui concerne le programme officiel du déroulement des festivités, une messe d’action de grâce ainsi qu’une cérémonie de libation à Blockhaus ont été faites hier mardi 11 août. En plus des membres de sa famille, plusieurs fans de l’artiste étaient présents sur les lieux. Ils se sont ensuite retrouvés au Desaltero de Tina Glamour pour un déjeuner.

Mais ce n’est rien comparé au programme de ce jour qui est très chargé. Cette journée festive débutera par un vibrant concert qui sera donné sur les lieux de l’accident à 10 heures précises. Après quoi, la grande communauté “chinoise” assistera à un défilé de motards et à différentes sortes d’animations un peu partout dans la ville. Cela dit, l’événement majeur et marquant que vous ne devriez pas manquer en ce jour particulier, se tiendra à l’internat Yopougon. Il s’agit du très attendu concert que donnera l’orchestre et les danseurs du « président de la Chine ».

Pendant ce temps, à Blockhaus, le quartier où le défunt DJ Arafat a grandi, des activités coutumières Atchan se dérouleront et ne prendront fin que le lendemain, c’est-à-dire le 13 août 2020. Ce jour d’anniversaire s’annonce donc très mouvementé et riche en émotion et donc mémorable. AFRIK.COM vous invite d’ailleurs à vous joindre à la famille du roi du coupé-décalé et à sa multitude de fans pour rendre encore plus inoubliable ce jour.