Ce masque qui a failli étouffer Emmanuel Macron (vidéo)

Le Président français, Emmanuel Macron, a failli étouffer, alors qu’il était au beau milieu d’élèves d’un lycée professionnel. Que s’est-il passé ?



Lors d’un déplacement à Clermont-Ferrand, avec comme objectif de promouvoir les dispositifs en faveur de « l’égalité des chances » des jeunes issus de milieux défavorisés, le Président français, Emmanuel Macron, a failli étouffer, alors qu’il était au beau milieu d’élèves d’un lycée professionnel. Le dirigeant français était contraint d’ôter son… masque.

« Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque », a justifié Emmanuel Macron, qui a toussé à de nombreuses reprises, au point de devoir s’arrêter et ôter à toute vitesse, son masque, pour en redemander un plus léger. Comme on peut le voir sur la vidéo qui suit.

La question qui mérite d’être posée est de savoir quel est ce type de masque qui a failli étouffer Emmanuel Macron ? A moins que le Président français ne soit, tout simplement, pas habitué à en porter des masques.