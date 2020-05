Carmen Sama et Emma Lohoues : leur photo qui alimente la polémique

Neuf mois après la tragique disparition d’Ange-Didier Huon alias Arafat Dj, sa veuve Carmen Sama est finalement décidée à enterrer le veuvage et à profiter de la vie. Récemment, elle multiplie ses sorties sur les réseaux sociaux, activant la colère de la majorité des fans du Yorobo, les chinois, qui pensent qu’elle devrait continuer à faire profil bas. Sa récente apparition en compagnie de l’actrice et influenceuse Emma Lohoues alimente vivement la polémique.

Dans la journée du mardi 19 mai 2020, Carmen Sama et Emma Lohoues se sont rencontrées. L’évènement a été immortalisé par de belles vues qui montrent que les deux femmes étaient joyeuses l’une en compagnie de l’autre. Elles ont toutes deux partagé, à un moment donné, la vie de la légende du Coupé-décalé Dj Arafat. Lolita fut la dulcinée de l’artiste avant que la relation ne vire à la rupture ; rupture suite à laquelle, les deux stars avaient pris le plaisir de se dénigrer en se lançant des piques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes pensent que la belle Lolita et le Yorobo n’étaient pas en bons termes avant le décès de ce dernier.

Carmen Sama est, quant à elle, la femme qui a su dompter le Daïshikan et qui est restée à ses côtés jusqu’à sa mort. Le couple a une petite fille, Rafna Huon, et est marié traditionnellement. Le mariage légal était en cours de préparation lorsque Arafat Dj a malheureusement rendu l’âme. Au cours de ses obsèques, Carmen apparaissait tout à fait déboussolée ; elle aurait même essayé de se suicider. Les fans de son défunt époux ont alors senti le besoin de la protéger de tout et de tous, surtout des célébrités qui étaient en mauvais termes avec son époux avant son décès. Mais même si l’intention à la base est bonne et noble, on assiste toutefois à quelques dérives.

Carmen traitée d’hypocrite et de mauvaise femme

Pour les chinois, il est encore tôt pour qu’elle se permette de sortir du veuvage et de s’exposer sur les réseaux sociaux. Tous ses faits et gestes sont passés au radar, car les chinois pensent que Sama devrait continuer à vivre discrètement tel qu’elle le faisait du vivant de leur légende. Mardi, elle avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo d’elle en compagnie de Lolita, dans le salon de beauté. Cette publication a encore provoqué l’ire des internautes qui l’accusent de boire joyeusement une coupe de champagne en compagnie d’une « ennemie » de son mari, et ce en période de ramadan. Certains ont d’ailleurs poussé le bouchon plus loin, la traitant d’hypocrite et de mauvaise femme.

Mais d’un autre côté, Carmen Sama peut compter sur la compassion des internautes qui pensent qu’elle est assez jeune (24 ans) et qu’elle a le droit de refaire sa vie après l’épisode sombre par laquelle elle est passée.