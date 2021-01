Cardi B décroche le premier rôle dans un film

La rappeuse américaine Belcalis Marlenis Almánzar, plus connue sous le nom de Cardi B, continue son ascension et s’attaque au cinéma dans une comédie intitulée « Assisted Living ». La jeune femme new-yorkaise vient de décrocher son tout premier rôle dans une comédie, et il s’agit d’ailleurs du rôle principal.

Produit par Paramount, le film intitulé « Assisted Living » se concentre autour de l’histoire d’Amber qui sera interprétée par la rappeuse américaine Belcalis Marlenis Almánzar, plus connue sous le nom de Cardi B. Il s’agit d’un escroc de petite envergure traqué par la police et obligé d’éviter que la justice lui mette la main dessus, elle et son gang, après un braquage qui a mal tourné.

N’ayant nulle part où aller, elle se déguise en vieille dame pour se réfugier dans la maison de retraite où est admise sa grand-mère qu’elle n’a pas vue depuis des années. Le film, décrit comme une comédie grinçante, s’inspire de la veine de films cultes comme « Madame Doubtfire » ou encore « Sister Act », d’après le rapport Variety.

Il faut souligner que l’interprète de WAP n’en est pas à son premier essai dans le cinéma. En effet la rappeuse américaine a déjà fait ses premiers pas en tant qu’actrice, dans le film « Hustlers », sorti en 2019, aux côtés de Jennifer Lopez, Keke Palmer, Lizzo… Le film s’inspirait d’une histoire vraie de stripteaseuses qui avaient arnaqué de riches clients, certains travaillant à Wall Street.

Très à l’aise à l’écran,Cardi B avait également été vue dans l’émission « Rythm+Flow », dans le rôle de jury aux côtés des rappeurs T.I et Chance The Rapper. Pour le moment, aucune information sur le début du tournage du film dans lequel Cardi B aura le premier rôle.