Cardi B déclenche une polémique avec un sac à main de plus de 47 millions

Pour acheter un sac à main de 88 000 dollars (47,6 millions FCFA), la chanteuse américaine Cardi B a cherché à avoir l’aval de ses abonnés. Une question qui a fâché de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Un peu indécente, cette interrogation s’est transformée en « bad buzz » vu la précarité dans laquelle vivent de nombreux Américains.

Cardi B a révélé qu’elle voulait acheter le sac à main coûteux et que cela ne convenait pas à ses fans. En réalité, elle a demandé leur avis sur la question de savoir si le sac Birkin aurait du sens dans sa vaste collection. La réponse a déclenché la colère. Beaucoup se demandaient comment Cardi B était prête à casquer des millions pour un sac qu’elle n’utiliserait que quelques fois, alors que de nombreuses personnes souffraient de faim.

Ses followers ont également affirmé que de nombreuses personnes dormaient affamés en raison des effets du Covid-19. La chanteuse de « WAP » a riposté aux fans qui sont venus vers elle et ont commencé à faire des dons pour de bonnes causes.

Elle a également partagé des captures d’écran des titres d’articles révélant qu’elle avait fait un don de millions pour aider dans la lutte contre le Covid-19. Cardi B a révélé qu’elle avait également fait don d’un million de dollars (541 millions FCFA) aux fans via CashApp, il y a deux mois. « Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que ces sacs sont aussi une forme d’investissement, la valeur augmente chaque année alors imaginez les cinq prochaines années », a indiqué un internaute. « Je l’aime. Vous avez mentionné qu’il s’agissait d’un investissement. Si vous pouvez l’acheter, en profiter, puis le revendre pour plus, allez-y. Si vous voulez juste l’acheter et en profiter, optez pour cela aussi. Votre travail, votre argent, votre vie…», a ajouté un autre.

La rappeuse américaine ne s’est pas pour autant calmée à propos des critiques concernant son achat et a fini par enfoncer le clou de la provoc par un tweet, assurant qu’elle allait, malgré le tollé, acheter ce sac tant désiré. « Je vais clairement m’acheter ce sac maintenant », a-t-elle lâché.