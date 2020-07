Canal+ Afrique est au centre d’une grande polémique, depuis quelques jours. En réponse à une question pendant le tournage de l’émission « Ciné Le Mag », la chroniqueuse Annabelle Lengronne a cité le nom de la militante anti-racisme Assa Traoré comme une figure inspirante. Un nom qui ne devrait visiblement pas être cité car Fréderic Dezert, directeur des programmes, s’est dépêché de l’interdire. Le montage de l’émission présentée par Claire Diao a ensuite été coupé. Le geste de trop qui a poussé toute l’équipe de « Ciné Le Mag » à déposer une lettre de démission commune.

Le nom de la sœur d’Adama Traoré, mort après son interpellation par les gendarmes, gêne-t-il sur Canal+ ? La réponse est de toute évidence oui. Le 23 juin dernier, la chroniqueuse et actrice Annabelle Lengronne était invitée par l’équipe de l’émission « Ciné Le Mag » qui passe sur Canal+ Afrique. Pendant le tournage, l’animatrice Claire Diao lui a demandé le nom de la femme noire qui l’inspirait. Elle a répondu sans hésitation Assa Traoré. Une réponse qui n’a sûrement pas plu au directeur des programmes de Canal+ Afrique, Frédéric Dezert, qui s’est précipité sur le plateau pour interrompre le tournage, s’écriant : « on ne parle pas d’Assa Traoré ici ! ».

Suite à cette réaction, la chaîne a pris la décision de couper la partie à polémique au montage. La comédienne est donc montée au créneau pour dénoncer l’incident. « Je ne faisais que répondre à la question suivante : ‘Quelle femme noire est pour vous source d’inspiration ?’ J’ai eu le malheur de répondre : ‘Assa Traoré », a-t-elle posté sur sa page Facebook avant d’ajouter : « Face à son hostilité, je n’ai pas eu la possibilité de poursuivre. J’ai subi la censure ».

J’ai hésité avant de partager cette expérience. Je n'ai pas envie de me taire.C’est avec plaisir que je me suis rendu… Publiée par Annabelle Lengronne sur Mercredi 15 juillet 2020

Une démission collective surprenante

Même si le directeur des programmes justifie sa réaction par le fait que le sujet Assa Traoré était purement franco-français et n’avait rien à voir avec le cinéma et le public africain tout en soutenant qu’il ne s’agissait guère d’une censure, la pilule n’est pas passée auprès de l’équipe le « Ciné le Mag ». Claire Diao et son équipe ont témoigné leur soutien et leur solidarité à la comédienne et ont déposé une lettre de démission collective. Une décision qui aurait surpris la direction, selon Claire Diao. « La direction ne s’attendait pas à ce qu’on démissionne, notre solidarité les a surpris », confie-t-elle.