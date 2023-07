CAN U23 : le point sur la demi-finale Maroc-Mali

Le Maroc est logiquement favori de la demi-finale de la CAN U23 qu’il dispute à domicile. Les Lionceaux de l’Atlas et leurs supporters espèrent bien être sacrés devant leur public, le 8 juillet prochain. Mais il reste deux rencontres à remporter pour réaliser ce rêve. La première, ce soir, en demi-finale face au Mali avant une éventuelle finale, le 8 juillet.

Ce mardi soir, à 21h GMT, sur le terrain du complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat, les Lionceaux de l’Atlas du Maroc affrontent les Aiglons du Mali. En jeu, une place en finale de la CAN U23 et une qualification directe pour les JO de Paris 2024.

Les Lionceaux de l’Atlas sont logiquement favoris de cette rencontre. Ils ont réalisé un premier tour parfaitement maitrisé avec trois victoires en trois matchs. Difficilement face à une belle équipe de Guinée (2-1), en ouverture. Puis brillamment (5-1) devant le Ghana pour le second match. Et pour terminer, sérieusement, avec une victoire (1-0) devant le Congo.

Mais c’est maintenant que les choses sérieuses commencent vraiment pour que les Lionceaux 2023 entrent dans l’histoire de leur pays.

« il y a de la concurrence. Celui qui ne joue pas supporte celui qui joue et c’est avec cette solidarité qu’on pourra aller loin », a déclaré Issam Charoui, en conférence de presse, hier soir. Le coach marocain a été élu meilleur entraîneur du premier tour, alors que 4 de ses joueurs figurent dans l’équipe type, a annoncé, lundi, la Confédération africaine de football (CAF).

Your #TotalEnergiesAFCONU23 team of the group stage is here 🙌 pic.twitter.com/KL8PFlH2kW

— #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 (@CAF_Online) July 3, 2023