CAN Féminine 2026 (Q) : l’Ethiopie renverse l’Ouganda et poursuit son rêve

L’Éthiopie a réalisé un exploit retentissant en renversant l’Ouganda lors du premier tour des éliminatoires de la CAN Féminine 2026. Battues 2-0 à l’aller, les Walya dames ont su inverser la tendance en s’imposant sur le même score au retour.



Elle ont pu valider leur qualification aux tirs au but (5-4).

Un retournement de situation spectaculaire

Dos au mur après la défaite à l’aller, l’Éthiopie était condamnée à un exploit pour espérer poursuivre son aventure. Dès le coup d’envoi, les joueuses éthiopiennes ont affiché une détermination sans faille. Malgré une première période accrochée et plusieurs parades décisives de la gardienne ougandaise, la domination éthiopienne s’est concrétisée en seconde mi-temps.

L’ouverture du score est survenue à la 60e minute grâce à Aregash Kalsa. Elle a relancé l’espoir d’une « remontada« . Dans les arrêts de jeu (90+5), Etsegenet Girma a inscrit un second but libérateur. Ce score a ramené les deux équipes à égalité parfaite sur l’ensemble des deux rencontres.

Une séance de tirs au but irrespirable

Les équipes n’ayant pas réussi à se départager, c’est une séance de tirs au but sous haute tension qui a décidé du sort de cette double confrontation. Les deux nations ont d’abord réussi leurs premières tentatives avant qu’une tireuse ougandaise ne manque sa frappe en trouvant le poteau. Si l’Éthiopie a connu une frayeur avec un tir raté à son tour, c’est finalement sa gardienne qui s’est muée en héroïne en stoppant le dernier penalty ougandais. Avec une victoire 5-4 dans cet exercice, l’Éthiopie a validé son billet pour le second tour.

Cap sur le second tour

Après cette qualification arrachée de haute lutte, les Walya dames doivent maintenant se préparer pour le prochain défi. Elles affronteront le vainqueur du duel entre la Guinée équatoriale et la Tanzanie. Fortes de leur résilience et de leur combativité, les Éthiopiennes peuvent rêver d’une qualification historique pour la phase finale de la CAN Féminine 2026.