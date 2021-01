CAN féminine 2022 : le Maroc désigné pays hôte

Après le Ghana 2018, la 14ème édition de la Coupe d’Afrique féminine, initialement prévue en 2020 en République Démocratique du Congo, se jouera finalement en 2022, en raison de la pandémie de Covid-19. Le Maroc a été désigné pour abriter cette compétition réservée aux dames.

Le Maroc abritera une nouvelle compétition continentale de premier plan. À l’issue de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), ce vendredi 15 janvier au Cameroun, le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. Après le Ghana 2018, la 14ème édition de la Coupe d’Afrique féminine était initialement prévue en 2020 en République Démocratique du Congo.

En septembre, déjà, la CAF annonçait que la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine aurait lieu en juillet 2022, alors que cette compétition se joue d’habitude en novembre-décembre.

À rappeler que la CAN féminine 2020 avait été annulée, faute de pays hôte et à cause de l’impact de la crise sanitaire mondiale. La phase finale de cette 14ème édition rassemblera, pour la première fois de l’histoire, désormais les 12 meilleures sélections nationales, réparties en trois groupes.

Les Lionnes de l’Atlas n’ont participé qu’à deux éditions dans le passé : en 1998 et en 2000. À chaque fois, elles ont quitté la compétition dès le premier tour. Cependant, le Nigeria est la nation la plus victorieuse avec 11 titres au total sur treize éditions, tandis que la Guinée équatoriale s’est adjugée du titre en 2008 et 2012.