CAN 2025 : Sadio Mané propulse le Sénégal en finale

L’attaquant des Lions de la Teranga a inscrit l’unique but de la demi-finale face à l’Égypte (1-0), offrant à son équipe un nouveau rendez-vous avec l’histoire, dimanche prochain à Rabat. Le Sénégal affrontera le vainqueur de Maroc-Nigeria.

Le Grand Stade Ibn Batouta de Tanger a vibré ce mercredi soir au rythme d’un classique du football africain. Dans un remake de la finale de 2021, le Sénégal a dominé l’Égypte grâce à une réalisation magistrale de Sadio Mané à la 78e minute, validant son billet pour la finale de la CAN 2025.

Sur une frappe contrée de Lamine Camara qui lui revenait plein axe, l’ancien joueur de Liverpool a armé une frappe puissante du pied droit depuis l’entrée de la surface, prenant à contre-pied Mohamed El Shenawy. Un geste de classe qui porte la signature des grands joueurs dans les grands moments.

Le Duel Mané Salah, coéquipiers de Liverpool

Le duel tant attendu entre Mané et Mohamed Salah, les deux anciens coéquipiers des Reds, a finalement tourné à l’avantage du Sénégalais. Meilleur passeur de l’histoire de la CAN avec neuf offrandes, le double Ballon d’Or africain confirme sa domination sur le sol continental face à son rival égyptien.

La rencontre avait pourtant débuté sous de mauvais auspices pour les Lions. Dès la 23e minute, Kalidou Koulibaly, averti puis touché, a dû céder sa place, privant le Sénégal de son capitaine emblématique. Une absence qui pèsera également en finale, le défenseur étant suspendu après son carton jaune.

Malgré cette tuile, les hommes de Pape Thiaw ont contrôlé les débats. La première période, fermée et tactique, n’avait pas permis aux deux équipes de se départager. Mais la seconde mi-temps a vu le Sénégal monter en puissance, multipliant les situations dangereuses face à un bloc égyptien de plus en plus bas.

Les Pharaons de Hossam Hassan, qui avaient brillamment éliminé la Côte d’Ivoire tenante du titre en quarts de finale (3-2), n’ont jamais réussi à trouver la faille dans la défense sénégalaise, malgré les efforts de Salah et d’Omar Marmoush en fin de match.

Pour le Sénégal, champion d’Afrique en 2021 précisément face à cette même Égypte aux tirs au but, l’occasion de réaliser un doublé historique se présente. Les Lions affronteront en finale le vainqueur de l’autre demi-finale opposant le Maroc, pays hôte, au Nigeria, dimanche 18 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Une chose est certaine : quand Sadio Mané est inspiré, le Sénégal peut renverser n’importe qui.