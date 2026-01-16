CAN 2025 : l’Égypte et le Nigeria vont se disputer le bronze dans un duel de prestige

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 touche bientôt à sa fin au Maroc. Avant la grande finale dimanche entre le Maroc et le Sénégal, l’Égypte et le Nigeria s’affronteront pour la troisième place dans un match qui s’annonce disputé entre deux équipes en quête de revanche.

Les Pharaons et les Super Eagles partagent un même sentiment : celui d’une occasion manquée. Éliminées en demi-finale après des rencontres disputées, les deux sélections les plus titrées du continent africain refusent de quitter la compétition sur une défaite.

Pour l’Égypte, septuple championne d’Afrique, ce match représente l’opportunité de sauver un tournoi qui avait pourtant suscité d’immenses espoirs. Mohamed Salah, figure emblématique des Pharaons et star de Liverpool, tentera d’offrir à son pays une médaille de bronze en guise de lot de consolation.

Le Nigeria, triple vainqueur de la CAN, nourrit les mêmes ambitions. Les Super Eagles, toujours redoutables grâce à leur vivier de talents évoluant dans les plus grands championnats européens, entendent prouver que leur élimination face au Maroc est un accident.

Un classique du football africain

Égypte-Nigeria constitue l’une des affiches les plus prestigieuses du football continental. Les deux nations qui cumulent 10 titres se sont affrontées à de nombreuses reprises dans l’histoire de la CAN, avec des rencontres souvent marquées par l’intensité et l’enjeu.

Les deux équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 entendent bien montrer qu’elle iront en Amérique pour aller loin dans la compétition. Les deux sélectionneurs vont aligner leurs meilleurs éléments car l’objectif est clair : finir en beauté avant de se projeter vers le Mondial.

Si certains considèrent le match pour la troisième place comme une formalité, les acteurs sur le terrain ne l’entendent pas de cette oreille. Pour des nations habituées à jouer les premiers rôles, terminer sur le podium demeure un objectif majeur.

Les supporters égyptiens et nigérians, présents en nombre au Maroc depuis le début de la compétition, comptent bien transformer ce match en véritable fête du football africain.