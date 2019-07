Cameroun : Un nouveau directeur au Cradat

Après 8 ans, M. Mamadou Baba Omar de nationalité nigérienne cède sa place à M. Arsène Armand Hien de nationalité burkinabè. D’où la présence de Grégoire Owona, Ministre du travail et de la sécurité sociale, le lundi 15 juillet 2019 dans l’Amphithéâtre du CRADAT (Centre Régional Africain d’Administration du travail) situé au cœur du quartier universitaire (Ngoa Ekelle) à Yaoundé.

« Votre nouveau défi est de redorer le blason de ce centre, accroître la fierté de l’administration du travail face aux défis des NTIC et en particulier de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Il s’agit d’un acte impératif et le Cradat doit s’engager dans la Performance en observant les règles du service public que sont le sens de moralité, l’ardeur au travail » souligne le Ministre durant son discours.

Depuis 1975, le Centre Régional Africain d’Administration du travail (CRADAT) accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets. Il propose plusieurs filières de compétences et d’expertises métiers accessibles en formation initiale et formation continue, grâce à un système académique commun et internationalisé, aux normes LMD. Privilégiant l’enseignement d’un savoir-faire académique et professionnel, le CRADAT constitue aujourd’hui une référence dans le domaine de la formation et du perfectionnement. À compétences égales, le professionnel formé par le CRADAT se différencie par son capital humain et son potentiel employabilité.

Le CRADAT est ouvert, aux termes de sa Convention, à tous les pays membres de l’Union Africaine (U.A.). Les membres actuels sont : le Bénin, le Burkina – Faso, le Burundi, le Cameroun, la République Centrafricaine, la Côte-d’Ivoire, Djibouti, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Le Conseil d’Administration est constitué des Ministres chargés du Travail de l’ensemble des Etats-membres, soit 18 actuellement. Le Conseil d’Administration du CRADAT comprend aussi le représentant du Directeur Général du B.I.T.

Le Conseil d’Administration est dirigé par un Président et trois Vice-Présidents élus en son sein respectivement pour un an et deux ans.

Le Conseil décide et oriente l’action du Centre ; il veille à son bon fonctionnement. Il se réunit une fois par an dans la deuxième quinzaine du mois de janvier en session ordinaire et chaque fois qu’il est nécessaire en session extraordinaire.