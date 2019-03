Cameroun, tourisme : la très riche Route des Chefferies…

La « Route des Chefferies » a oeuvré pour la valorisation de 10 édifices patrimoniaux à l’ouest-Cameroun en 2015 : initiative de valorisation touristique d’un patrimoine encore intact, mais évidemment fragile et vulnérable, la Route des Chefferies fait porter ses efforts sur la préservation des édifices traditionnels.

Pour ce faire, une équipe du Programme Route des Chefferies (Prdc) conduite par Alvine Tchouassi, responsable du suivi-évaluation-qualité et en charge des travaux opérationnels, vient de réaliser une étude dans une trentaine de chefferies dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest.

Au terme de cette étude, 14 chefferies ont été qualifiées de prioritaires : 6 cases du peuples ou palais traditionnels à Banka, Baham, Bayangam, Bazou ; Bamesso et Bafoussam ; 3 anciens palais de style colonial à Baleveng, Bangoulap et Foréké-Dschang ; et 5 entrées traditionnelles de chefferies à Baleng, Bafang, Bamendjo, Bana et Bagam.

Et les 10 premières qui respectaint leurs obligations financières ont vu leurs dossiers soumis aux bailleurs de fonds (l’Union européenne, la Banque mondiale et le Projet de compétitivité des filières de croissance) par le Prdc, en 2015.

En rappel, cette activité du Prdc est en phase avec la loi N°2013/003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun, qui a pour objet de favoriser la connaissance, la conservation, la protection, la valorisation, la promotion et la transmission du patrimoine culturel, dans l’intérêt public et dans la perspective du développement durable.

Et La Route des Chefferies est un programme de développement culturel, touristique et économique portant de la région Ouest, en cours depuis 2006.

Source : www.routedeschefferies.com

photographies : Sébastien Cailleux pour AFRIK.COM