Cameroun : six parcs de loisirs inaugurés à Douala

Le vendredi 10 février 2023, a été une journée marathon pour le Docteur Mbassa Ndine, Maire de la ville de Douala. Car, à la veille de la 57è édition de la fête de la jeunesse, il a procédé à l’inauguration de six parcs de loisirs, et ce, l’un après l’autre.

La construction des parcs de loisirs dans certains quartiers mal desservis et sous-équipés, réalisé dans le cadre du projet du drainage fluvial financé par l’Agence française de Développement (AFD), vise à réduire la vulnérabilité des inondations dans les localités suivantes : Makepe Maturité, Gentil, Bepanda, Cacao-Barry, Brazzaville, Mbanya, Kondi et Akwa.

Selon le Dr Mbassa Ndine, « la ville de Douala a entamé dans le cadre d’un concept dit « Confluence », une action concrète en faveur des populations de la ville en général et de la jeunesse en particulier. Il s’agit de l’aménagement de parcs de proximité dotés d’équipements de loisirs et de sport qui visent à offrir des espaces de détentes innovantes et modernes. Ces espaces placés sur des sites autrefois insalubres, visent à favoriser la réappropriation par les populations de son patrimoine historique que constituent les cours d’eau de la ville ».

« Que les gestionnaires, les chefs de quartier et de blocs, les leaders d’associations et les populations veillent sur la propreté de ces espaces et des drains », a-t-il conclu.

« Je saisis cette heureuse opportunité, pour féliciter le Dr Mbassa Ndine, qui a touché les jeunes là où il fallait, car, il y avait un manque criard des équipements de proximité au sein des quartiers. Ce n’est que pendant les périodes de fêtes, que certains particuliers installent les équipements de sport et de loisirs dans les foires. Je prie le « super maire », à ne pas se limiter à ces localités à l’honneur en ce jour ensoleillé, qu’il pense aussi aux autres. Qu’il y ait un suivi, afin que ces espaces de loisirs ne perdent leur éclat », déclare le chef de bloc Azer Banyolag.

Présentation des différents centres de sports

Parc de Source Mbappè : composé des espaces verts, plantations d’ombrages et d’arbres fruitiers, parking 20 places, terrain multisport, une station petit module, une station grand module, expression artistique, espace jeux pour enfants, restauration, sanitaires publics, kiosque à eau.

Parc du Tongo’a Bassa : composé d’un terrain multisport, espaces verts, parkings, trois zones de sociabilisation, une station grand module et petit module, sanitaires publics, plantations d’ombrages et d’arbres fruitiers, agoraspace, espace jeux pour enfants, restauration, fontaine à jet d’eau.

Parc de Bonaloka : composé d’un parcours de santé, espaces verts, arbres, une station grand module, une station petit module, terrain petit goal, restauration, sanitaires publics.

Parc du Mbanya : composé d’un terrain multisport, vestiaires, restauration, une station grand module, espace jeux pour enfants, agoraspace, espaces de sociabilisation, gradins, parking 20 places.

Parc du Kondi (PK 8) : composé de deux stations petits modules, une placette de quartier, expression artistique, une station grand module, terrain multisport, espace jeux pour enfants, restauration, zone de sociabilisation, sanitaires publics.

Parc d’Akwa : composé d’un terrain multisport, sanitaires publics, station petit module, deux zones de sociabilisation, parking.

Il faut signaler qu’au niveau de l’éclairage, des lampes solaires photovoltaïques s’allument dès 18 heures jusqu’à 7 heures, des vigiles veillent au grain 24h/24 et une équipe médicale complète est présente, afin de parer à des cas d’urgences. Cerise sur le gâteau, à chaque gestionnaire du site, la clé pour l’ouverture et la fermeture et le matériel d’hygiène leur ont été remis. En outre, il leur a été demandé d’en faire bon usage.

Dans le souci constant d’occuper les jeunes, ces infrastructures, une idée originale de Dr Mbassa Ndine, vont considérablement améliorer le cadre de vie des populations camerounaises en général, et celles de Douala en particulier.