Cameroun : le rideau est tombé sur la première édition du Sinac

La première édition du Salon international de l’Audiovisuel du Cameroun (SINAC) s’est déroulée du 17 au 24 juin 2023, au Parcours Vita de Douala.

Offrir une plateforme d’expression et d’accompagnement des acteurs de l’audiovisuel au Cameroun. Tel est le rôle que s’était donné le comité d’organisation du SINAC 2023. Placée sous le haut patronage du ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, cette première édition avait pour thème : « Audiovisuel en Afrique : Entre enjeux et jeux des acteurs. Quelles stratégies et synergies pour une Afrique audiovisuelle compétitive à l’ère du digital ? ».

Le Sinac constitue, selon Yolande Bodiong, promotrice du Salon, le cadre idéal pour échanger sur les enjeux de l’audiovisuel. Car, explique Denise Epote, marraine du SINAC : « Le numérique nous permet d’influer sur le format et les qualités des produits. L’Afrique a toute sa part à jouer dans ce marché ». Avec un paysage audiovisuel africain comme camerounais en croissance exponentielle, le Sinac se positionne comme le premier véritable marché en Afrique centrale qui fait désormais du Cameroun, le hub des producteurs audiovisuels et des acteurs du développement du secteur.

« C’est un événement que nous avons pensé pour répondre à un besoin : celui des acteurs et professionnels de l’audiovisuel », indique Yolande Bodiong, promotrice du SINAC 2023. Y avaient pris part, en dehors de Denise Epote, directrice de TV5 Monde Afrique par ailleurs marraine du SINAC, d’autres acteurs de l’audiovisuel connus du grand public africain. En l’occurrence Willy Dumbo, Cheikh Ivhane, Caroline Dasylva, Yves de Mbella.

Durant 8 jours, des stars, success stories de la télévision, de la radio et du web du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du Congo s’étaient rencontrés à Douala 5ème. Avec au menu de ce rendez-vous du donner, du recevoir et du faire voir, des conférences, masters class et célébration des pionniers de l’audiovisuel au Cameroun. Le comité d’organisation avait offert aux entreprises et partenaires de s’y connaître à travers des stands d’exposition au Parcours Vita de Douala, lieu des manifestations, où étaient attendus des millions de visiteurs.

Le SINAC est la première plateforme en Afrique centrale rassemblant les professionnels et les acteurs des entreprises publiques et privées. Les thématiques de ce premier salon ont tourné autour de plusieurs questions. Les financements dans l’univers de l’audiovisuel, l’employabilité, les droits et la piraterie, véritable gangrène dans le secteur. La problématique des nouvelles technologies était au cœur du partage.

Selon le journaliste Jacques Bissoué, « ce premier essai a été un coup de maître. Félicitations aux organisateurs de cet événement, qui a fait vibrer la capitale économique, pendant plus d’une semaine. Nous avons passé des moments inoubliables. Pour nous qui n’avons pas reçu de prix, qu’on ne se décourage pas, mais que nous nous mettions vraiment au travail. Que cet événement dure dans le temps ! ».