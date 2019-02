Cameroun : Remise des attestations de fin de formation

Les Apprenants en Cours du soir de La 1ère Promotion du Centre de Formation Professionnelle de l’Excellence (CFPE) de Douala reçoivent leur parchemin de fin de formation.

La Cérémonie a eu lieu ce Vendredi 05 Mai dans la salle des actes du Centre de Formation Professionnelle de l’Excellence de Douala et a été présidée par Monsieur Claude Bernard TELEP Délégué Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour Le Littoral. Soixante-un apprenants repartis dans les filières industrielles (Fabrication mécanique, Electrotechnique, Maintenance Electronique, Plomberie-Tuyauterie, Réparation Automobile, soudure-Chaudronnerie…), le secteur tertiaire (multimédia, Maintenance des Réseaux informatiques…), ont reçu leur attestation de fin de formation de Cinq mois dans le Centre et de deux mois en entreprise.

En rappel, Le Centre de Formation Professionnelle de l’Excellence de Douala fruit de la bonne coopération de notre pays avec La République de Corée a été inauguré le 16 Décembre 2016 par Monsieur Le Premier Ministre Philémon YANG. Véritable grenier du Savoir-complet, Le CFPE sous l’égide de son Directeur Monsieur AMADOU BOBBO, c’est 11 filières professionnelles reparties dans le Secteur Industriel et le secteur tertiaire capacitant ainsi ses apprenants des compétences leur permettant non seulement une bonne insertion socio-professionnelle mais surtout d’une capacité de création des entreprises. Il offre une formation Initiale, une Formation Continue, un Centre de ressources aux entreprises, Un Centre de validation des acquis de l’expérience et a une capacité d’accueil de 700 apprenants et est ouvert aux jeunes chercheurs d’emploi, aux travailleurs en activité dans les entreprises et aux employeurs. Le Délégué régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle après la remise de ces parchemins a lancé solennellement la prochaine session en rappelant que le CFPE est ouvert à tous les jeunes en quête d’une formation en adéquation avec la demande sociale.