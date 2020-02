Cameroun : que révèlera l’autopsie du corps de Me Sylvain Souop ?

L’autopsie en vue de déterminer les causes exactes de la mort de Me Sylvain Souop, l’avocat et porte-parole du collectif des avocats du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a été réalisée le samedi 15 février 2020 à Yaoundé.

Après l’autopsie réalisée sur le corps de Me Sylvain Souop, les Cameroun s’atendent à avoir la réponse à la question qui était sur toutes les lèvres et qui avait enflammé les réseaux sociaux, notamment celle de savoir « comment une opération du bras peut entrainer la mort, dans un centre des urgences présenté comme l’un des plus performants au Cameroun ? ». L’enquête autour du décès tragique de Maître Sylvain Souop suit son cours. Dans le cadre de ces investigations, différents corps professionnels ont demandé à en savoir plus sur les circonstances du décès de cet illustre spécialiste de la plaidoirie.

L’autopsie a été réalisée le week-end dernier, sur la dépouille de Maître Sylvain Souop. Un exercice qui devrait, à terme, élucider et déterminer avec exactitude ce qui est à l’origine du décès de l’avocat. Soit c’est une complication liée à son accident de la circulation, soit c’est une erreur médicale du fait des médecins du Centre des Urgences de Yaoundé.

L’opération a été faite samedi à Yaoundé par l’équipe de médecins et de médecins légistes

commise par l’ordre national des médecins du Cameroun. La dépouille du leader du collectif

des Avocats du MRC a été longuement auscultée par les experts en présence du groupe

d’avocats commis par l’ordre des Avocats du Cameroun.

La première organisation veut savoir s’il s’agit d’une erreur médicale afin de faire le ménage dans ses rangs ; le barreau quant à lui souhaite savoir ce qui est arrivé à leur confrère, question d’engager éventuellement des poursuites pour que réparation soit faite et que les coupables soient punis. Dans tous les cas, le rapport d’autopsie est attendu. Il devrait permettre de situer les responsabilités dans le cadre du décès de l’avocat de renom, mort dans des circonstances troubles au Centre des Urgences de Yaoundé après avoir été victime d’un accident de la circulation. C’est après cette étape que le De Cujus sera remis à la famille qui pourra alors décider du programme des obsèques de Maître Sylvain Souop.

En guise de rappel, l’avocat au barreau du Cameroun a trouvé la mort le 15 janvier dernier,

quatre jours après un anodin accident de circulation sur la route de Bafoussam (région de

l’Ouest). Sa mort a fait l’objet d’une grosse polémique.