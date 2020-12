Cameroun : première édition du festival Douala Fiesta 

Sous le parrainage du Dr Roger Victor Mbassa Ndine, Maire de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun s’apprête à vivre une fin d’année différente de celles qu’elle aura connues jusqu’ici. Telle est la volonté du nouveau Maire de la ville qui la souhaite plus vivante, plus colorée, plus festive. Cette manifestation globale qui se tiendra du 22 décembre 2020 au 2 janvier 2021, a pour nom de baptême Douala Fiesta.

Le festival Douala Fiesta est une première pour la ville de Douala, une opportunité de rassembler les citoyens et d’en profiter pour exercer une des missions régaliennes de l’exécutif à savoir: Informer, éduquer, sensibiliser ses habitants sur les droits et devoirs, ses objectifs, les projets de développement de la cité, à travers l’organisation d’une grande manifestation festive dans toutes les six communes d’arrondissements (Douala 1er, Douala 2ème, Douala 3ème, Douala 4ème, Douala 5ème et Douala 6ème) qui la compose.

Cet évènement permet de marquer une fin-bilan, marquer un début-de vœux. S’il est évident de marquer une fin par un bilan, pour la fin-bilan de l’année en cours, 2020 aura été une année particulièrement marquée par une crise multidimensionnelle engendrée par la pandémie du Covid-19. La santé, l’économie, l’éducation, le sport, toute la société a été profondément affectée et souhaiterait l’oublier ou en panser les conséquences désastreuses dans cette initiative cathartique, Douala Fiesta.

Pendant le temps que va durer cet événement, les activités suivantes seront incontournables. Il y aura entre autres : danses patrimoniales, manèges, body painting et photographie, élection miss karaoké et open night-club, concours de battle, grillades,…

Il faut signaler que Douala fiesta est un évènement organisé par la CUD (Communauté urbaine de Douala) en partenariat avec l’agence évènementiel Club Nkotti. L’idée originale du nouveau Maire de la ville est, à l’occasion de la fin d’année, de créer un point de fortes attractions dans chaque arrondissement de la ville et de marquer à la fois une fin et un début d’année. Pour cela, le festival Douala Fiesta se veut pérenne et se tiendra tous les ans.