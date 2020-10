Cameroun : Partenariat Public-Privé entre le Fonds national de l’emploi et MTN

« La base de données des chercheurs d’emploi du FNE sera désormais mise à la disposition de MTN Cameroon pour ses opérations de recrutement ». C’est la quintessence de la convention de partenariat qui va désormais lier le FNE (Fonds National de l’Emploi) et MTN Cameroon.

En présence de M. Issa Tchiroma Bakary, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Camille Mouté à Bidias, Directeur général du FNE et Stephen Blewett, Directeur Général de MTN Cameroon, ont procédé à la signature de cette convention de partenariat, le 8 octobre 2020, à la Direction générale de MTN Cameroon, située à Douala, capitale économique.

Au niveau du Fonds National de l’Emploi, cette nouvelle collaboration va se matérialiser par la mise à disposition à MTN Cameroon de la banque de données des chercheurs d’emploi, l’assurance d’une bonne exécution des demandes de présélection ou de sélection de candidatures, le respect du libre choix de MTN Cameroon dans la sélection définitive des candidats à recruter…

En plus, « nous allons régulièrement informer MTN Cameroon de tout nouveau programme qui pourrait l’intéresser et surtout, nous allons nous assurer d’une excellente qualité de service, et ce gratuitement », a promis le Directeur général du FNE, Camille Mouté à Bidias.

Cet accord va être mis en œuvre dans le cadre des trois principaux programmes du FNE. Il s’agit du programme Emploi Diplômé Citoyen, du programme Retraite Emploi Jeune et du programme d’Appui au Retour des Immigrés Camerounais.

De son côté, MTN Cameroon va, d’une part, informer le FNE de ses besoins en ressources humaines et d‘autre part recourir à l’intermédiation du FNE dans les processus de présélection des candidatures.

Le partenariat est conclu pour une durée de deux ans. Il va permettre aux deux institutions de mieux servir leurs usagers. Pour le FNE, cette collaboration va apporter plus de visibilité et d’opportunités aux chercheurs d’emploi.

« Cette convention va permettre à MTN, de continuer de faire confiance aux talents locaux, comme c’est le cas depuis 20 ans déjà. Nous leur offrons un cadre de travail agréable où ils peuvent se développer, s’épanouir tout en fournissant aux clients des produits et services », précise le Directeur général de MTN Cameroon, Stephen Blewett.

Il faut signaler que le FNE et MTN Cameroon ne sont pas à leur première collaboration. Plus de deux cents stagiaires et chercheurs d’emplois ont été accueillis et formés par MTN Cameroon, sur des durées de 3 à 6 mois, dans le cadre du Youth Internship Programme en 2019 et 2020.

Cette étape inédite de la collaboration entre ces deux institutions est aussi une occasion pour MTN Cameroon de s’engager à nouveau dans un partenariat public-privé pour continuer de contribuer de manière concrète au développement du Cameroun.