« Conflits intercommunautaires et promotion du vivre-ensemble au Cameroun ». C’est le thème qui a servi de fil d’Ariane au colloque organisé, sous le haut patronage du président de la République, par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnpbm), du 26 au 28 septembre 2024, au Palais des congrès de Yaoundé.

Selon Peter Mafany Musonge, ancien Premier ministre et président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (Cnpbm), « l’objectif de ce colloque est de sensibiliser la Communauté nationale sur la gravité des conflits intercommunautaires qui, non maîtrisés voire éradiqués, sont de nature à remettre en cause la paix, l’unité nationale et la cohésion sociale au Cameroun ».

« Promouvoir le vivre-ensemble »

« Cette rencontre constitue l’une des activités phares du plan d’action 2024 de la Commission tel que approuvé par le président de la République. Elle vise également à faire des recommandations dans le but de prévenir, de gérer et d’éradiquer des tels conflits dans la société camerounaise », ajoute-t-il.

« Je suis très contente pour la tenue et surtout pour le thème retenu lors de ce colloque de trois jours, qui a réuni des experts en gestion de conflits, des professeurs d’université, des représentants des organisations internationales basées au Cameroun, des ministères en charge de la gestion des conflits intercommunautaires et des organisations de la société civile. Il m’intéresserait de savoir si on peut réellement promouvoir le vivre-ensemble, lorsqu’une poignée de personnes vit dans l’aisance, et la majorité dans une précarité extrême ? », s’interroge l’étudiante Alice M.

« Éradiquer les conflits intercommunautaires »

« »Gouverner, c’est prévoir ! » Alors, pour éradiquer les conflits intercommunautaires, je suggère que les populations aient un minimum de connaissances sur les limites de leurs localités, que la distribution en eau et électricité, la construction des usines, des logements sociaux, des infrastructures routières, sportives soient faites de manière équitable », conclut-elle.

Créée par décret N°2017/013 du 23 janvier 2017, et dirigée par Peter Mafany Musonge, la Cnpbm (Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme), est un organe consultatif placé sous l’autorité du président de la République du Cameroun, avec pour principale attribution d’œuvrer pour la promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme.