Cameroun : Me Sylvain Souop est-il mort assassiné ?

La mort de Maître Sylvain SOUOP survenu le jeudi 16 janvier 2020 ne cesse de susciter émoi, controverses et polémiques. Ceci dû à l’opacité qui émaille la principale cause ayant conduit à son décès. Même si la cause non officielle la plus répandue dans les chaumières est l’erreur médicale liée à une mauvaise anesthésie, d’aucuns soutiennent que l’avocat du collectif de défense des prisonniers politiques du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) a tout simplement été assassiné.

L’homme de droit a été victime d’un grave accident de la circulation dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier 2020 à l’entrée de la ville de Bafoussam (région de l’Ouest), alors qu’il était en compagnie de son confrère Me Temate. Les deux hommes ont été transportés d’abord, à l’hôpital régional de Bafoussam avant d’être évacués à Yaoundé. Victime d’une fracture du bras droit, Me Souop devait subir une opération.

Selon ses proches, jusqu’à mercredi 15 janvier, l’avocat avait bonne mine et attendait sereinement l’opération de son bras fracturé. Son décès serait selon eux, le fruit d’une erreur médicale.

« Nous confirmons, avec la plus grande des consternations, le décès de Me Sylvain Souop. Aux dernières nouvelles en provenance du personnel soignant, il était prévu une opération sur son bras droit. Il apparaît que l’opération aurait été compromise et annulée du fait d’une réaction ou alors d’un défaut de réaction en relation avec l’anesthésie », écrit, prudent, Olivier Bibou Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, sur sa page Facebook.

Ce décès du capitaine du collectif des Avocats du MRC, avocat au Barreau du Cameroun et militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, suscite plusieurs réactions au sein de la classe politique camerounaise. Les militants du parti au pouvoir et ceux de l’opposition rendent des hommages à l’illustre disparu.