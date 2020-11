Cameroun : Maurice Kamto rejoint le mouvement des hommages à ATT et Rawlings

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), le professeur Maurice Kamto, a rendu hommage aux deux anciens Présidents ouest-africains décédés cette semaine, Amadou Toumani Touré du Mali et Jerry John Rawlings du Ghana.

Le chapelet d’hommages aux ex-Présidents malien, Amadou Toumani Touré (ATT), et ghanéen, Jerry John Rawlings, continue de s’égrener. A la longue liste de personnalités qui, à travers le monde, ne cessent de saluer la mémoire des illustres disparus, s’est ajouté le leader de l’opposition camerounaise, Maurice Kamto. Il a fait, à ce propos, des publications sur son compte Facebook.

« Je salue la mémoire du Président Amadou Toumani Toure pour son rôle majeur dans la libération du Mali du joug de la dictature. L’organisation, sous la houlette du Président Amadou Toumani d’élections multipartites réussies, a permis un transfert de pouvoir aux civils et fait de lui « le soldat de la démocratie ». Sincères condoléances à son pays et à sa famille », a écrit le professeur Maurice Kamto au sujet de l’ancien Président malien.

A l’attention de l’ancien Président ghanéen, le leader de l’opposition camerounaise a écrit : « Le Président Rawlings a marqué d’une forte empreinte l’histoire de son pays, le Ghana et de toute l’Afrique. Panafricaniste dans l’âme, il s’est intéressé de près aux crises multiformes qui déchirent le Cameroun. Une des blessures que le Président Rawlings emporte avec lui est la rémanence de la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui tire le Cameroun vers les abysses. Mes condoléances attristées au Ghana et à sa famille ».

Amadou Toumani Touré a rendu l’âme dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre 2020 à Istanbul en Turquie où il était hospitalisé. Seulement deux jours plus tard, soit le jeudi 12 novembre 2020, le monde entier apprend avec stupeur le décès de Jerry Rawlings, à Accra.