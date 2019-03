Cameroun : les maires de Douala et de Dschang main dans la main

Double cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Commune d’Arrondissement de Douala 5ème et la Commune de Dschang et renouvellement du soutien financier du Sénateur Mbassa Ndine en faveur des démunis de Douala 5ème.

« Il ne fait l’ombre d’aucun doute, que les Collectivités locales aujourd’hui, avec la mise en œuvre progressive de la Décentralisation, sont des acteurs importants de l’évolution socioéconomique de notre pays, de véritables catalyseurs de développement. Or, le champ des compétences communales s’étant considérablement étendu, la coopération et la solidarité intercommunale apparaissent donc comme de sérieux recours de renforcement des capacités financières et d’intervention de celles-ci, et c’est toute la raison de notre présence en ce lieu ».

Voilà les maîtres-mots de S. M. Gustave Ebanda, Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5ème qui vient de signer une convention de partenariat entre la Commune d’Arrondissement de Douala 5ème et la Commune de Dschang et le renouvellement du soutien financier du Sénateur Roger Mbassa Ndine en faveur des démunis de Douala 5ème.

Cette Double cérémonie de signature de convention s’est déroulée le 13 janvier 2017 au siège de la Mairie de Douala 5ème en présence de Jean Marie Tchakui, Sous-préfet de Douala 5ème, représentant personnel du Préfet du Département du Wouri.

On a noté la présence à cette cérémonie des élites Dschang et de Douala 5ème, des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, des opérateurs économiques et les groupes de danse.

La convention de partenariat et le pacte d’amitié et d’entraide signés par S.M. Baudelaire Dongfack, Maire de la Commune de Dschang sont de précieux instruments qui conduisent dans le vaste chantier de la Commission de l’Union Européenne en matière de maîtrise de l’eau et de l’assainissement. Il s’agit dans ce cadre de :



Organiser des rencontres des Acteurs de l’eau et de l’assainissement dans la Commune ;



Créer/ou renforcer le Service spécialisé d’eau et d’assainissement dans la Commune ;



Mettre en place un cadre de concertation sur la question « eau et assainissement » entre les Communes cibles ;



Construire des latrines publiques et des latrines familiales à double fosses ventilées dans la Commune avec dispositifs de lavage des mains ;



Organiser des séances de sensibilisation dans les écoles sur les règles d’hygiène et salubrité ;



Réhabiliter les points d’eau non fonctionnels dans la Commune.

Ceci suscitera davantage la dynamique de mobilisation des acteurs sur le terrain de la solidarité intercommunale, véritable plus-value pour l’essor des Communes et la réussite de la Décentralisation.

Le Maire de la Commune de Dschang S.M. Baudelaire DONGFACK a reçu au cours de ladite cérémonie la clé de la ville de Douala 5ème. Ce qui lui confère le statut de citoyen d’honneur de cette ville.

S’agissant de la Convention de Partenariat tripartite entre la CAD5, la MUSADI, et le Cabinet Parlementaire du Sénateur Roger Mbassa Ndine. Dans le cadre de cette convention, la MUSADI qui travaille avec les Formations Sanitaires Conventionnées comme l’Hôpital Notre Dame de l’Amour de Logpom, l’Hôpital de District de Santé de la Cité des Palmiers, bénéficie chaque année et ce depuis 2013 d’un appui financier du Sénateur pour la prise en charge sanitaire des personnes démunies, indigentes et nécessiteuses (Mutualistes) issues de diverses Associations notamment IDAV, AFD, etc…en matière de risque de maladies.

Le montant annuel de cet appui s’élève à 1.500.000FCFA. En honorant à son engagement pour le compte de l’exercice 2017, le Sénateur a tenu à toucher du doigt les réalités du terrain afin de mesurer la portée de son action. C’est ainsi que des descentes ont été faites tour à tour à IDAV, à AFD, aux formations hospitaliers sus-évoquées.

Au terme de cette descente sur le terrain, c’est avec beaucoup de satisfaction que les conventions ont été renouvelées tour à tour entre d’une part, le Sénateur et la CAD5, et d’autre part entre la CAD5 et la MUSADI). La cérémonie s’est achevée avec la remise du soutien financier et un point de presse a été donné par les deux élus.