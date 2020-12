Cameroun : les dix présidents des conseils régionaux sont connus

Après l’élection Régionale du 6 décembre 2020, la toute première session de plein droit du Conseil régional s’est tenue le mardi 22 décembre 2020.

A l’issue de cette rencontre, voici les 10 présidents de région élus ce jour

1- Banlog Polycarpe, Président du Conseil Régional du Littoral

2- Alim Boukar, Président du Conseil Régional du Nord

3- Kalbassou Daniel, Président du conseil Régional de l’Extrême Nord

4- Tsimi Evouna Gilbert, Président du conseil régional du Centre

5- Dr Focka Focka, Président du Conseil Régional de L’Ouest

6- Emmanuel Mve, Président du Conseil Régional du Sud

7 – Mr Bakoma Elango Zacheus, President South West Regional Assembly bureau

8- Awouamane Mbele, Président du Conseil Régional de L’Est

9- Prof Fru Angwafor Fobuzshi, President North West Region

10- Dr Mohamadou Dewa, Président du Conseil Régional de L’Adamaoua

Le président du conseil régional est la personnalité publique autochtone et résidente de cette région exerçant le pouvoir exécutif sur celle-ci. Il est à la tête d’un bureau régional qui a pour mission de l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Il est membre du conseil régional. Ce bureau comprend: deux vice-présidents, deux questeurs, deux secrétaires.

La décentralisation au Cameroun consiste en la cession progressive par l’État aux collectivités territoriales décentralisées de compétences non exclusives accompagnées de ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Ce transfert de pouvoirs est régi par des textes réglementaires votés par l’Assemblée nationale et promulgués par le président de la République. Et les compétences transférées sont exercées le plus près possible des populations cibles avec succès. Elles permettent aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) de promouvoir la démocratie participative, la gouvernance et le développement locaux sur les plans social, éducatif, sanitaire, sportif, culturel, économique, artisanal et touristique.

L’approfondissement de la décentralisation fait, en effet, partie des recommandations du Grand Dialogue National tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019, à l’initiative du chef de l’Etat, en vue de trouver des solutions à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Il convient de relever que chacune des dix régions du Cameroun compte 90 Conseillers, dont 70 représentants de département et 20 représentants du commandement traditionnel. La répartition par département de ces catégories de Conseillers régionaux a été fixée récemment par décret présidentiel.

Au plan général, l’élection des Conseillers régionaux est l’aboutissement d’un cycle électoral commencé le 25 mars 2018 avec l’élection des sénateurs, ensuite l’élection présidentielle, le 7 octobre 2018, enfin le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020.