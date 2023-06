Cameroun : les adieux de la Douane à l’ancien directeur Moulela Joseph

Des honneurs militaires ont été rendus au défunt ex-directeur des Douanes, vendredi 9 juin 2023, à la place de la Besseke à Douala.

L’éloge funèbre prononcé par Louis Paul Motaze, ministre camerounais des Finances, lors de la cérémonie d’honneur militaire à Joseph Moulela, en présence des autorités administratives, municipales, militaires, politiques, traditionnelles et religieuses, ainsi que des responsables des organisations patronales et acteurs de la chaîne logistique et des membres de la famille du défunt, était plein d’émotions. Il a exprimé la reconnaissance du ministère des Finances et de la Douane camerounaise à l’ex-directeur des Douanes (1997 à 2000).

Qui était Joseph Moulela

Né le 13 février 1946 à Douala, Joseph Moulela a quitté ce monde le 28 avril 2023. Il s’en est allé, au terme d’un long et courageux combat face à la maladie. Il a été inhumé le 10 juin 2023 à Douala. Joseph Moulela est présenté comme étant, de son vivant, un homme convivial et avenant, amical et respectueux. Il avait surtout une oreille attentive et un esprit d’écoute élevé.

Sur le plan professionnel

Il aura surtout marqué les uns et les autres par sa forte dévotion au travail, ses valeurs d’abnégation d’excellence et d’efficacité dans l’accomplissement de ses objectifs, toutes choses qui ont contribué à l’évolution de sa riche carrière professionnelle, et à sa désignation par la très haute hiérarchie au poste de directeur des Douanes, au ministère des Finances, en 1997. Cette nomination fut également l’aboutissement logique d’un long parcours au sein de l’administration qui a débuté en 1975, à la suite de l’intégration à la fonction publique du jeune inspecteur des Douanes, fraîchement diplômé du cycle supérieur de l’École nationale des Douanes de Neuilly-sur-Seine, en France.

Un parcours remarquable

Successivement, Joseph Moulela aura tour à tour occupé les fonctions d’inspection de visite au Bureau principal des douanes de Douala-Port, juste après son intégration en 1975, de cadre d’appui au service informatique des douanes en 1976, d’inspecteur vérificateur à la Brigade des enquêtes douanières en 1978, de chef de service de l’enregistrement et de l’apurement en 1980 au Bureau principal des douanes de Douala-Port, de chef de service des registres substantifs de la recette, du dépôt et du contentieux en 1981, de chef de Bureau principal des douanes-aéroport en 1982, de sous-directeur du contrôle et de la répression de la fraude l’année suivante, de sous-directeur du contrôle et du contentieux en 1984, de chef du Bureau principal des douanes de Douala-Port 1 de 1987 à 1988, de chargé d’études en 1988. Il est nommé directeur adjoint des douanes jusqu’en 1989. Il rejoint alors le Cabinet du ministre des recettes et des Finances jusqu’à sa nomination comme directeur des Douanes, en 1997.

Durant les 4 années passées à la tête de la direction des Douanes, il aura contribué à amorcer d’importantes réformes qui visaient à moderniser l’administration des Douanes, pour mieux l’adapter aux défis liés à la mobilisation des recettes indispensables au financement des politiques publiques, à la surveillance des frontières, à la lutte contre les trafics et à l’accompagnement des entreprises commerciales entre autres. Il a continué, autant que ses forces lui permettaient, à accompagner les générations actuelles de fonctionnaires des Douanes qui manifestaient sans cesse, l’intérêt de puiser dans sa riche expérience professionnelle. Même dans cette dernière épreuve, il aura continué d’inspirer sa détermination à toujours faire face avec grandeur aux difficultés les plus âpres de la vie.

Sur le plan social et politique



Il aura contribué à la réalisation de nombreuses activités culturelles et religieuses. Fervent militant du RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), il aura contribué à soutenir le chef de l’État, dans la mise en œuvre de sa mission et de sa vision pour un Cameroun uni, prospère et émergent. A travers cette disparition, la douane perd une bibliothèque de connaissances techniques, un vivier d’expériences qu’il mérite d’être capitalisé.