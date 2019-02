Cameroun : Le nouveau consul honoraire du Portugal reçoit l’exéquatur à Douala

Fernando Topete Moreira s’attèlera à densifier les échanges commerciaux entre le Portugal et le Cameroun.

En recevant l’exéquatur signé du président de la République, Paul Biya, des mains du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, entouré de son état-major mixte régional dont le chef d’antenne du ministère des Relations extérieures, le nouveau consul honoraire du Portugal devra selon son ministre des affaires étrangères, veiller sur les affaires et propriétés des Portugais établis au Cameroun. L’énergie, le bâtiment et travaux publics, le bois, la métallurgie et la sidérurgie, ainsi que l’exploitation des carrières sont entre autres domaines de coopération économique entre les deux Etats.

C’est dans ce sillage qu’un protocole d’accords a été signé vendredi dernier entre la chambre de commerce et d’industrie du Portugal et la commune de Yabassi pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans cette municipalité. Le diplomate devra promouvoir, diversifier et renforcer les relations séculaires entre son pays d’origine et son pays de travail. Le consulat du Portugal compte parmi les 33 représentations étrangères établies dans la capitale économique du Cameroun.

En rappel, il y a cinq siècles et demi, arrivait sur les côtes camerounaises le navigateur Fernando Po. Nous sommes en 1472, lorsqu’il découvrit un trésor, une rivière des crevettes, Rio dos camaroes en portugais, enfouit dans les eaux camerounaises. De cet émerveillement sortira le nom Cameroun en français. Et c’est le début de la coopération entre le Cameroun et le Portugal. Mais les échanges pourtant nombreux entre les deux pays sont insuffisamment visibles.