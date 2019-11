Cameroun : le Ministère de la Fonction Publique choisit MTN Cameroon pour accompagner sa transformation digitale

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), Joseph Lé et le directeur général de MTN Cameroon, Hendrik Kasteel, ont signé un mémorandum d’entente, hier 13 novembre 2019. MTN Group va fournir des systèmes de communications mobiles OpenRAN aux communautés hors réseau à travers l’Afrique.

A travers ce protocole d’accord, signé par Joseph LE, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et Hendrik KASTEEL, le Directeur Général de MTN Cameroon, le MINFOPRA va s’appuyer sur les technologies de l’information et de la communication et l’expertise de MTN pour améliorer la qualité de service rendu aux milliers d’agents de l’Etat qui sollicitent ce ministère dans les dix régions du Cameroun.

De manière plus concrète, des solutions numériques seront développées pour fournir des moyens simples, rapides et sécurisés permettant d’obtenir les informations dont auront besoin le personnel de l’Etat ainsi que l’ensemble des usagers. Les technologies et l’expertise apportées par MTN permettront ainsi le traitement automatique des réclamations en ligne afin de désengorger les ministères, améliorer le système d’information et d’alerte pour mieux renseigner les usagers, éviter les files d’attente et les éventuels déplacements des fonctionnaires de leurs régions vers la capitale.

« L’amélioration et la satisfaction des usagers qui sollicitent le ministère que je dirige est une priorité absolue. Les solutions offertes par le numérique sont une opportunité à saisir pour y arriver. Nous espérons donc que ce partenariat avec MTN Cameroon va nous permettre d’atteindre nos objectifs d’efficacité, de réduction des coûts et surtout de satisfaction des agents de l’Etat », a déclaré M. Joseph LE, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

« La signature de ce mémorandum d’entente représente aussi une opportunité et un honneur. Une opportunité de démontrer le savoir-faire de nos experts et la qualité de nos technologies. Et c’est un honneur de bénéficier de cette confiance renouvelée du Gouvernement camerounais que nous accompagnons depuis quelques années déjà dans la transformation digitale nécessaire à l’avènement d’une économie numérique viable au Cameroun », a déclaré Hendrik KASTEEL, Directeur Général de MTN Cameroon.

Plusieurs institutions ont besoin des solutions simples, accessibles, sécurisées et innovantes pour mieux communiquer, mieux collaborer, mieux protéger les données, mieux gérer les paiements…