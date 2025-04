Cameroun : le décès du Pape François n’était pas la seule affaire des fidèles catholiques

Le décès du Pape François, annoncé le 21 avril 2025, a profondément bouleversé les Camerounais, au-delà des appartenances religieuses ou ethniques. Considéré comme un défenseur des marginalisés, il a été honoré par des prières, messes et messages de condoléances. Des musulmans et chrétiens ont exprimé leur admiration. Sa mort, survenue après Pâques, a renforcé l’émotion. Tous espèrent un successeur digne de son engagement universel et de sa foi exemplaire.

« Chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint Père François. Ce matin, à 7h35, l’évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l’Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous confions l’âme du Pape François à l’amour infiniment miséricordieux du Dieu trinitaire».

Cette annonce du décès du Pape François par son éminence le cardinal Farrell, le 21 avril 2025, avait été reçue comme un poignard enfoncé dans les cœurs des populations camerounaises, sans distinction de chapelle politique, ethnique ou religieuse. Sans attendre le programme officiel des obsèques, et aussi pour prouver qu’ils étaient tellement touchés, pour ne peut pas dire qu’ils ‟portaient le deuil », tous, comme un seul homme, avaient aussitôt commencé à envoyer des messages de condoléances, à organiser des séances de prières et à multiplier des messes à l’endroit du défunt, qu’ils considéraient comme le défenseur des sans-voix.

« Que le remplaçant du Pape François continue dans la même lancée »

« Les relations inter-religieuses sont une réalité dans notre pays. Cela est souvent observé lors des grands évènements, qu’ils soient politiques, traditionnels, sportifs, culturels, etc, Alors, lorsque le Pape François, 266è chef de l’Église catholique dans le monde tire sa révérence, moi en tant que musulman, je ne peux que m’incliner devant sa dépouille, prier pour que Allah l’accueille dans son royaume », déclare le restaurateur Abdulai « Je souhaite que le remplaçant du Pape François continue dans la même lancée ou encore qu’il fasse mieux que son prédécesseur », ajoute-t-il.

Pour la couturière Anita J., « quelle heureuse coïncidence ! le Pape François est retourné au Père, au lendemain de la fête de la résurrection de Jésus-Christ (pâques). Après son inhumation samedi, le 26 avril 2025, nous attendons impatiemment la ‟fumée blanche » qui sortira lors de la rencontre des cardinaux ». « Notre Saint Père François, continue de veiller sur nous ! Nous ne t’oublierons jamais ! Que ton âme repose en paix ! », conclut-elle.