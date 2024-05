Cameroun : Lancement de la 3è édition du Bootcamp Nabiko à Douala

En partenariat avec la Giz et la fondation Dechmann, les associations Seeds et O’botama, organisent, du 21 au 25 mai 2024 à l’hôtel Onomo de Douala, la 3è édition du Bootcamp Nabiko. C’est un événement visant le développement de l’entrepreneuriat en Afrique francophone.

Pendant quatre jours de travaux intenses, les participants, donc 10 lauréats, sélectionnés parmi plus de 100 meilleurs projets africains, dans les domaines variés, et sous la modération des mentors tels que : Benjamin Ngongang, président de l’association O’botama, Ghislain D., Randolph O., Armel D., Blandine N., Evariste H. et Steve P., Benjamin N., auront des partages d’expériences, des success stories et des formations. Les échanges se dérouleront à Douala, au Cameroun.

Pour Monsieur Benjamin Ngongang, président de l’association O’botama, « le programme Nabiko offre aux startups participantes, un large éventail de services, notamment : du mentorat, du coaching, l’accès à des investisseurs potentiels et des opportunités de réseautage ». « Chez nous à O’botama, l’innovation est au cœur ! Alors, pendant ces quatre jours, profitez-en ! », ajoute-t-il.

Une prime de 1500€ pour les trois meilleurs projets

« Au vu des mentors, pétris d’expériences, chacun dans son domaine, et mis à notre disposition, je n’ai pas de doute de ce que, je partirai d’ici avec une tête pleine et bien faite. En clair, avec leurs conseils et leurs success stories, nous qui avons eu la chance d’être retenus, après une rude sélection, passerons inexorablement de l’état A à l’état B », déclare Madame Rebecca G., lauréate. « Je souhaite longue vie au Bootcamp Nabiko ! », conclut-elle.

Il faut signaler que le Bootcamp Nabiko, lancé en 2020, est un élément clé du programme. Il s’agit d’une semaine intensive de formations et du mentorat conçue pour aider les startups participantes à :

– Développer leur business model

– Créer un plan d’affaires solide

– Financer leurs projets d’entreprise

– Commercialiser leurs produits et services

Au terme de cette importante rencontre de quatre jours, qui réunit les entrepreneurs (hommes et femmes) de l’espace africain francophone, trois meilleurs porteurs de projets seront primés à hauteur de 1500 euros.