Cameroun : la Trésorerie générale de Douala a son immeuble siège

Louis Paul Motaze, ministre camerounais des Finances, a procédé, vendredi le 7 mars 2025, à la remise des médailles d’honneur du travail à certains personnels méritants de la Trésorerie générale de Douala (Tgd) et à l’inauguration du nouvel immeuble siège de cette institution, situé au centre de Bonanjo.

On a noté la présence à cette cérémonie, des autorités administratives, judiciaires, militaires, traditionnelles et religieuses, des directeurs de société, etc, toutes venues être des témoins de la mise en service officielle du bâtiment flambant neuf qui abritera désormais la Trésorerie générale de Douala.

Selon l’architecte, « au départ, le projet d’extension de la Trésorerie générale de Douala, initialement prévu de type R+3, a été redimensionné à un immeuble de type R+5, suite à la décision du maître d’ouvrage, de procéder à la démolition complète de l’ancien édifice, devenu très vétuste, avec pour corollaire, le redimensionnement de la fondation et la structure portant le bâtiment selon les normes en vigueur et les règles de l’art ».

Bâti sur une superficie de 1283,36 m², et avec une emprise au sol de 412,92 m², ce joyau architectural, œuvre de deux entreprises locales du BTP, financé par l’État du Cameroun, et dont le coût total est de 744 701 077 francs CFA TTC, est reparti sur 6 niveaux : un rez-de-chaussée et 5 étages, 58 pièces, 49 salles d’eau. Il est accessible par 2 escaliers et 2 ascenseurs, des salles informatiques, un groupe électrogène de 500KVA, un poste de transformateur électrique…

« Ce nouvel immeuble siège qui héberge désormais tous les services et personnels de la Trésorerie générale de Douala (Tgd), a été conçu et construit suivant la description structurale décrite dans l’organigramme du ministère des Finances », indique Monsieur Moh Sylvester Tangongho, directeur général de la Tgd.

Pour le ministre camerounais des Finances Louis Paul Motaze, « la modernisation des Finances publiques est une composante essentielle de la vision du président de la République, S.E. M. Paul Biya, tendant à faire du Cameroun, un pays émergent à l’horizon 2035 »

« La Trésorerie générale joue incontestablement un rôle essentiel et majeur dans la conduite des affaires économiques et financières dans tous les pays. Je félicite cette initiative qui consiste à agrandir et à moderniser le cadre de travail des agents et des conditions d’accueil des usagers, pour un meilleur service aux nombreux publics qui chaque jour, passent par le Trésor. En plus, loger tous les services, surtout du Trésor, en un seul endroit, cela nous évitera, nous les usagers, des tracasseries et lenteurs connues dans nos administrations ». déclare Pascal S., opérateur économique.

« Je souhaite qu’un accent soit mis sur l’entretien de cet édifice futuriste, qui nous a coûtés des centaines de millions de francs», conclut-il.